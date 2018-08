Parket voert onderzoek naar gemeenteraadslid na lekken van gevoelige informatie over probleemwijk

Anderlecht - Het parket van Brussel onderzoekt of iemand mogelijk zijn of haar beroepsgeheim heeft geschonden door informatie uit te lekken naar een onbekende. Bovendien loopt er ook een onderzoek naar gemeenteraadslid Alain Kestemont (DéFI), die de gevoelige informatie in handen heeft gekregen na problemen in de wijk Peterbos in Anderlecht.

In een artikel op de website van La Dernière Heure wordt uitgelegd welke mensen en middelen er ingezet worden om de problematiek van het Peterbospark aan te pakken. Gemeenteraadslid Alain Kestemont (DéFI) zegt in het artikel dat er telefoontaps lopende zijn.

“Het hoeft geen betoog dat uitleggen in de media dat er telefoontaps lopende zijn, het gerechtelijk onderzoek ernstige schade toebrengt”, stelt het parket. “Wanneer men deze informatie naar buiten brengt en gehouden is tot het geheim van het gerechtelijk onderzoek, dan schendt men het geheim van het onderzoek.”

Anonieme brief

Het Brussels parket wil ook achterhalen in welke mate Alain Kestemont anderen heeft aangezet om zijn of haar beroepsgeheim te schenden. Daarvoor opent het een opsporingsonderzoek naar een onbekende en naar Alain Kestemont voor schending van het geheim van het onderzoek, als dader of mededader. Het parket vraagt zich ook af welk belang Alain Kestemont heeft bij het verspreiden van de gevoelige informatie.

Kestemont verdedigt zich. Hij zou een anonieme brief hebben gekregen waarin iemand hem meldt dat er zeven agenten ingezet worden om telefoongesprekken uit te tikken en dat die agenten kunnen niet op het terrein worden ingezet. Hij heeft daarover een schriftelijke vraag ingediend en heeft de gewoonte om zijn vragen op Facebook te zetten. De politicus beweert dat hij nooit gezegd heeft dat de afgeluisterde gesprekken kaderden in het onderzoek naar de incidenten in de wijk Peterbos.

Het parket oordeelt dat Kestemont als politieraadslid voor de gemeente Anderlecht de informatie gekregen heeft van iemand die op de hoogte is van het verloop van het gerechtelijk onderzoek.