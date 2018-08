61-jarige vrouw die stierf in hoevebrand blijkt vermoord, gerecht start onderzoek

Dilsen-Stokkem - De federale gerechtelijke politie is samen met de recherche van de politiezone Maasland een moordonderzoek gestart naar de dood van Gerty Vanhoef. Het lichaam van de vrouw werd dinsdagavond aangetroffen in de buurt van de brandende Damiaanhoeve in Elen (Dilsen-Stokkem). Uit de autopsie blijkt nu dat het slachtoffer met geweld om het leven werd gebracht en dat de brand werd aangestoken.

Dinsdagavond rond 18 uur brak een hevige brand uit in de historische Damiaanhoeve, een gekend gebouw in de buurt. Toen de hulpdiensten aankwamen, troffen ze er Gerty Vanhoef (61) en haar man Bert Bohnen aan. Die laatste was op het moment dat de brand ontstond niet in huis, maar was terug naar binnen gelopen om zijn echtgenote te redden. Vanhoef was echter al overleden toen de reddingsdiensten aankwamen. Bohnen zelf werd naar het ziekenhuis afgevoerd met brandwonden maar mocht dat dinsdagavond na verzorging weer verlaten.

Omdat het niet meteen duidelijk was hoe de brand ontstond, werd er een onderzoek ingesteld en een autopsie bevolen op het lichaam van de 61-jarige vrouw. Daaruit blijkt nu dat er sprake is van brandstichting, én dat Vanhoef al door geweld om het leven gekomen was voor de brand uitbrak.

Er werd nog niemand aangehouden, de politie onderzoekt nog alle pistes. Wie meer weet of verdachte handelingen heeft opgemerkt in de buurt van de Damiaanhoeve wordt verzocht contact op te nemen met de federale gerechtelijke politie. Dat kan op discrete wijze via het nummer 0800 - 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.

