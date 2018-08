Lovende woorden tijdens afscheid John McCain: “Je komt in het rijtje van buitengewone leiders”

Na een publieke optocht naar een baptistenkerk in het noorden van Phoenix, vond donderdag de herdenkingsplechtigheid plaats voor VS-senator John McCain. Daar hadden heel wat prominenten lovende woorden voor de overleden politicus.

Onder meer voormalig vicepresident Joe Biden stak de loftrompet over McCain: “Hij komt in het rijtje van buitengewone leiders in de geschiedenis van ons land. De leiders die van het Amerikaanse verhaal het meest duurzame, het meest hoopvolle en het meest onwaarschijnlijke ter wereld hebben gemaakt.”

Vrijdag zal het lichaam van de senator in het Capitool in hoofdstad Washington opgebaard worden. Zoals in Phoenix krijgen ook daar burgers de mogelijkheid om afscheid te nemen van de vooraanstaande Republikeinse politicus. Zaterdag tot slot is er een rouwplechtigheid in de Nationale Kathedraal van Washington. Daar zullen onder anderen oud-presidenten Barack Obama en George W. Bush spreken.

De huidige president van de VS, Donald Trump, een felle tegenstander van McCain, neemt niet deel aan de plechtigheden. Na McCains overlijden zaterdag kreeg Trump zelfs kritiek omdat hij er niet toe kwam om de overleden oorlogsveteraan en senator een blijk van waardering te gunnen. Uiteindelijk deed Trump het maandag toch.