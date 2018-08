Hendrik Bogaert viseert coalitiepartners na sluiten snelwegparking: “We gaan niet wachten op Weyts, Jambon en Francken”

Jabbeke - CD&V-Kamerlid en gemeenteraadslid in Jabbeke Hendrik Bogaert legt in “Terzake” uit waarom het gemeentebestuur besloten heeft om de snelwegparking drie maanden lang elke nacht te sluiten. Daarbij spaart hij zijn kritiek op de Vlaamse en federale overheid, en met name op de N-VA-ministers Ben Weyts, Jan Jambon en Theo Francken niet.

In Jabbeke gaat de snelwegparking ‘s nachtsvoor drie maanden dicht. Burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V) zegt dat de overlast te groot is geworden. Migranten die via ons land in Engeland willen raken, proberen er aan boord van vrachtwagens te klimmen. Woensdag is daarbij ook geschoten.