Gent haalt het niet in Bordeaux: vroege tegentreffer en strafschop bezegelen het lot van Buffalo’s

Geen AA Gent vanmiddag in de bokalen voor de loting van de poules van de Europa League. De Buffalo’s gingen onderuit op het veld van Bordeaux (2-0). Een vroege treffer en een penaltygoal iets voorbij het uur deden de Oost-Vlamingen de das om. Gent liet een eventuele kwalificatie vorige week op eigen veld liggen.

Nul-nul was een vervelende maar zeker niet de slechtste uitgangspositie om aan de return te beginnen. Bij een doelpunt van de thuisploeg veranderde er niets wezenlijks voor de Gentenaren: ze moesten sowieso scoren om zich te kwalificeren. Helaas voor de Buffalo’s viel dat doelpunt zeer vroeg: nauwelijks tien minuten ver werd Kamano centraal uit het oog verloren, doelman Kalinic had geen verhaal tegen de lage schuiver van de aanvaller van Bordeaux.

Ook Yves Vanderhaege voelt de bui hangen. Foto: Photo News

Gent wist meteen waar het voor stond: scoren was de opdracht. Regisseur Odjidja probeerde de bakens te verzetten en zag Gent langzaam maar zeker het initiatief overnemen. Helaas leidde dat niet tot heel groot doelgevaar. Een schuiver van Odjidja en een kopbal van Rosted, daar bleef het zowat bij. Dan kreeg Lovre Kalinic aan de overzijde meer te doen. Zo ranselde hij een poging van Briand uit doel en zag hij hoe Tchouaméni een teen tekort kwam om de score te verdubbelen.

Druk na de pauze

Gent-coach Yves Vanderhaeghe greep in aan de pauze: hij bracht Brecht Dejaegere voor Odjidja in de hoop meer schwung in het Gentse spel te krijgen. En dat leek te lukken. Een aflegger van Owanyi vond Yaremchuk maar zijn poging werd afgeblokt.

Chakvetadze op de knieën Foto: Photo News

Gent rook zijn kans maar besefte dat het geen tweede doelpunt mocht slikken. Het duurde dan ook tot op het uur eer Vanderhaeghe zijn joker Jonathan David op de mat bracht. Helaas bracht de Canadees deze keer geen geluk want het was de thuisploeg die meteen scoorde. Plastun haalde ex-Buffalo Kalu onderuit. Penalty, vond de ref. Jimmy Briand kende geen genade en stuurde Kalinic de verkeerde kant uit. Met niet eens meer een half uur te spelen moest Gent nu twee keer scoren. Lastig, te lastig, zo bleek. Bordeaux rechtte de rug en liet de Buffalo’s niet meer toe om in de wedstrijd te komen.