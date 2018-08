Bandiet de kat doet naam alle eer aan en rooft tuinen van buren leeg

Mechelen - Schoenen, schroevendraaiers en zelfs tafellakens, Nathalie Willems vindt bijna dagelijks spullen van de buren in haar tuin. Verantwoordelijke daarvoor is haar kleptomane kat, die haar naam niet gestolen heeft. Want ‘Bandiet’ is ondertussen al goed bekend in de Mechelse Nekkerspoel. De meeste buren kunnen wel lachen om haar fratsen.

Nathalie vond de kat toen ze nog klein was. Het was een achtergelaten kitten die ze meenam naar huis. Ze gaf het diertje de naam Bandiet, een naam die ze zes jaar later dagelijks alle eer aan doet.