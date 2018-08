Gérard Depardieu beschuldigd van verkrachting van 22-jarige comédienne: “Idiote bewering”

Ook de Franse acteur Gérard Depardieu (69) wordt nu ­beschuldigd van seksueel ­ongewenst gedrag. Een 22-jarige Franse comédienne zegt dat ze twee keer verkracht werd door Depardieu, een monument in Frankrijk. De acteur zelf noemt de beweringen “idioot”, en heeft een advocaat in de arm genomen.

Tot twee keer toe zou ­Gérard Depardieu de jonge Française aangerand hebben. De 22-jarige vrouw, een comédienne wiens naam nog niet genoemd werd in de Franse pers, zou Depardieu eerder deze maand hebben opgezocht in zijn hotelkamer in Parijs, waar hij woont.

De vrouw is de dochter van een goeie vriend van Depardieu. Ze volgt acteerlessen op een school waar ook ­Depardieu lesgever is. De acteur had haar advies beloofd, zo verklaarde de vrouw in haar klacht, om haar te helpen met haar carrière. Ze zouden samen een rol instuderen voor een toneelstuk, waar de actrice later in zou spelen. Maar Depardieu zou misbruik van de situatie gemaakt hebben.

Maandag stapte de vrouw naar de gendarmes van Lambesc, in de buurt van het Zuid-Franse Aix-en-Provence, om een klacht in te dienen voor verkrachting en seksuele agressie. De gendarmes stuurden haar klacht door naar het parket van Parijs, omdat de feiten zich daar afspeelden. Gisteren werd een voor­onderzoek geopend naar de klachten.

De actrice zou Depardieu een eerste keer bezocht hebben op 7 augustus. Er volgde nog een tweede bezoek een week later, op 13 augustus. Bij beide bezoeken zou de vrouw aangerand zijn.

“Ondenkbaar”

“Een idiote bewering”, reageerde Depardieu gisteren op de Franse radiozender RTL. Hij nam de bekende Franse advocaat Hervé Temime in de arm, de advocaat van de sterren die eerder al Bernard Tapie en Roman Polanski ver­dedigde.

“Ik ben er absoluut van overtuigd dat mijn cliënt niets verweten kan worden, en dat hij van alle schuld zal worden vrijgepleit”, stelde Temime na een lang gesprek met de acteur. Ook de manager van Depardieu, Bertrand de Labbey, nam het op voor de acteur: “Ik ken Gerard goed. Dit is ondenkbaar, en onmogelijk.”

Depardieu is een monument van de Franse cinema, die onder meer de rollen van Cyrano de Bergerac en Obelix speelde. Maar hij is ook controversieel. Omdat hij journalisten durft af te blaffen, en door zijn conflictueuze relatie met de Franse overheid. Uit onvrede met de rijkentaks die toenmalig president François Hollande invoerde, verhuisde hij in 2012 (even) naar het Belgische dorpje ­Néchin. Later werd hij om die reden ook Russisch staatsburger, en eerder dit jaar liet hij vallen dat hij in Algerije zou gaan wonen.