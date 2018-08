Het geluk van Nacer Chadli: op de valreep naar AS Monaco en de Champions League

Club Brugge komt drie Rode Duivels tegen in zijn poging om Europa te veroveren. Behalve Axel Witsel (Dortmund) en Youri Tielemans (Monaco) tekende ook Nacer Chadli bij de club uit het Prinsdom. Hij wordt op de valreep gered van een verblijf in tweede klasse, zeer tot opluchting van bondscoach Roberto Martinez.

Chadli (29) is een van de eerste namen die bondscoach ­Roberto Martinez op zijn lijst voor de interlands tegen Schotland en IJsland heeft gezet. De Luikenaar was een van de aangename verrassingen op het WK en maakte een van de mooiste goals in Rusland. Omdat zijn club West Bromwich Albion was gedegradeerd uit de Premier League, leek Chadli de clubs maar voor het uitkiezen te hebben. Alleen ontving West Brom tot begin deze week geen enkel bod dat in de buurt kwam van de vertrekclausule van 18 miljoen pond (19,5 miljoen euro). En dus leek het rampscenario voor Chadli zich te voltrekken: een verblijf van een half jaar in de Engelse tweede klasse.

Twaalfde Belg in Ligue 1

Dat het niet zo ver kwam, lag aan de interesse van twee clubs die in de laatste dag van de transferperiode in actie schoten: Monaco, dat met Youri Tielemans een andere Rode Duivel in zijn rangen telt, en Zenit Sint-Petersburg, dat Chadli’s boezemvriend Axel Witsel vroeg om een goed woordje te doen. Chadli koos uiteindelijk voor een transfer naar het Prinsdom en Monaco betaalde 12 miljoen euro aan West Bromwich Albion. De club uit Birmingham ging akkoord omdat het vreesde met een ongemotiveerde speler te zitten en wat druk van de loonlijst wilde halen. Chadli tekende voor drie jaar en wordt de twaalfde Belg in de Ligue 1.

Zondag speelt Monaco een topper tegen Marseille, maar de kans is klein dat Chadli dan al in de basis staat. Hij is honderd procent fit, maar speelde door de onzekerheid over zijn toekomst dit seizoen nog niet bij West Brom.