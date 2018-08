“Beter je best doen? Ontsnappen aan armoede is vaak een kwestie van geluk”

Zellf heeft Annelies (een schuilnaam, zie onder voor haar verhaal) lang in armoede geleefd. “Maar ik ben trots dat ik me staande houd.” Foto: LVA

Je mag nog zo je best doen, soms kan je op eigen kracht niet uit de armoede klauteren. Dat is de boodschap van de vzw Samenlevingsopbouw. Om dat duidelijk te maken, hebben ze op basis van getuigenissen een spel ontwikkeld waarmee iedereen de test kan doen en kan zien of hij wél uit de armoede geraakt. “Je eigen keuzes zijn belangrijk, maar veel hangt af van geluk en structuren.” En om dat op te lossen, kunnen gemeenten ook hun steentje bijdragen.

Pieter, een alleenstaande man met twee pubers, probeert het hoofd boven water te houden. Dus neemt hij een job aan in een ­restaurant. Helaas moet hij verhuizen omdat zijn huurwoning verkocht wordt. Voor een sociale woning is er een enorme wachtlijst, dus kiest hij maar voor een andere huurwoning. Als er vochtplekken op de muur komen, geeft zijn huisbaas niet thuis. Geld om er zelf iets aan te doen, heeft hij niet. Hij moet al schrapen om het inschrijvingsgeld voor de basketbalclub van zijn oudste zoon bijeen te krijgen. En dat betekent wel dat hij zijn energiefactuur alweer niet op tijd kan betalen. De overheid zet hem op een budgetmeter. Tot overmaat van ramp wordt hij ontslagen.

Gemakkelijk is het dus niet om Pieter uit de problemen te helpen. Het staat u vrij om zelf te proberen om beter te doen. Op iedersstemtelt.be biedt de vzw Samenlevingsopbouw een test aan. Aan de hand van algoritmes bepaalt de computer dan wat de uitkomst is van elke beslissing die je neemt. “Te vaak horen we dat je wel uit de armoede raakt als je maar je best doet”, vertelt woordvoerster Marieke Poissonnier. “Maar zo eenvoudig is het niet. Een portie geluk, maar vooral beslissingen van de politiek ­bepalen je kansen.”

Daarom voert de vzw actie om armoede­bestrijding op de kaart te zetten in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Zo werd overal in Vlaanderen de boodschap #kunjijkiezen op de grond gekalkt. De site en de grote actie werden daaraan verbonden. “Vaak horen we dat de grote hef­bomen op Vlaams of federaal niveau zitten”, zegt Poissonnier. “Maar ook op lokaal ­niveau kan de overheid veel doen om mensen te helpen. Daar hebben ze alle belang bij. Tijdig investeren in mensen rendeert meer dan achteraf ingrijpen.”

Daarom stapte de vzw naar alle lokale partijen om hen te overtuigen de nodige aandacht te besteden aan de strijd tegen armoede. “De twaalf werken voor de lokale besturen”, noemt de vzw het lijstje dat ze uitdeelt. Die werken gaan van meer aandacht voor armoedebestrijding, tot meer sociale woningen, begeleiding en betaalbaar onderwijs.

“Ondanks grote beloftes, zien we geen daling van de armoedecijfers. Verre van zelfs”, zegt Poissonnier. “Vandaag sensibiliseren we met mijnstemtelt.be vooral de kiezer. In het spel lees je hoe jouw lokale politicus ­armoede wil aanpakken.”

Dat er bespaard moet worden, mag geen bezwaar zijn. “Net dan moet je aandacht hebben voor de zwakkeren. Wat wij voorstellen is noodzakelijk om alle inwoners een leven in menselijke waardigheid te verzekeren.”

Annelies: “Al die jaren zijn een gevecht geweest”

Al die jaren zijn een gevecht geweest”, getuigt ­Annelies. Een schuilnaam, want de vrouw wil niet met haar echte naam in de krant. “Zo voel ik het toch aan. Een gevecht om mijn hoofd boven water te houden, financieel én ­sociaal. Dat kost kracht, maar ik ben trots dat ik me staande houd.”

In 2002 verliet haar man en de vader van haar drie zonen het gezin. Een vechtscheiding. Geen cent heeft ze van hem gezien. “Mijn oudste zoon heeft mij de schuld gegeven van de scheiding en belandde op het foute pad. Hij is geplaatst geweest, een verschrikkelijk moment, maar ik kon niet het risico nemen dat hij de andere twee zou meesleuren. Vandaag heeft hij een job, een relatie en een dochter. Dat geeft me weer moed om ­verder te gaan.”

Door het conflict met haar zoon verloor ze haar job. Ze sukkelde van de ene tijdelijke job in de andere. Ondertussen moest ze betalen om haar zonen een deftige op­leiding te geven. “Ze willen niet werken. Mensen die dat zeggen over mensen in armoede, beseffen de emo­tionele schade niet die zulke opmerkingen aanrichten. Af en toe ga ik voor groepen of scholen getuigen over mijn ­situatie. In debatten kom ik soms politici tegen. Ooit heeft men mij gezegd: Ik hoop dat als je zoon afstudeert jij in zijn restaurant de afwas kan doen… Ben ik alleen nog maar goed om de afwas te doen?”

Intussen zijn haar zonen allemaal goed terechtgekomen, maar zij moest van de VDAB horen dat ze “niet-toeleidbaar tot de arbeidsmarkt” was. “Terwijl ik nog zo veel wil doen. Dat doet pijn, ik val overal tussenuit en zo blijft het gevecht duren.”