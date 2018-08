De Belgische Brouwers hebben een nieuwe ­directeur. En voor het eerst in 700 jaar is dat een vrouw. Nathalie Poissonnier (49) volgt Sven Gatz op. “Ik geef toe, ik ben nog geen bierexpert. Maar ik sta klaar om alles over alle soorten bier te leren.”

Het Brouwershuis op de Grote Markt – zandstenen pilaren in de gevels, ingelegd met goud – is een mannenhuis. Sinds de 13de eeuw verenigen onze brouwers zich in Brussel, en altijd was de baas van de unie ...