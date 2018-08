Rode Duivels: vandaag eerste selectie na WK, Sven Vermant vandaag assistent?

Bondscoach Roberto Martinez maakt vandaag om 12 uur zijn selectie bekend voor de interlands in Schotland (7 september) en IJsland (11 september). Het wordt een uitgebreide kern met wat nieuwkomers, maar uiteraard vooral WK-gangers.

Van de 23 die in Rusland derde werden, ontbreken zeker De Bruyne en Januzaj. Beiden zijn out met een knieletsel. Praet, die in principe mocht hopen op een selectie, is out met een knieblessure. Vandaag worden ook de nieuwe assistenten van Martinez bekendgemaakt. Sven Vermant is nog steeds een belangrijke kandidaat.