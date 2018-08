Een rechtstreekse vlucht van twintig uur? Dat doet u binnenkort op een toestel met bar, fitness én kindercrèche

Een rechtstreekse vlucht van twintig uur tussen ­Sydney en Londen. Dat is wat de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas Airways wil. Vliegtuig­bouwers Boeing en Airbus hebben nu een ontwerp klaar dat de langste rechtstreekse vlucht tot nog toe mogelijk moet maken. Met veel veranderingen aan boord. Zo komen er in de lucht een crèche, fitness, bar én slaapruimte.

Vanuit Europa naar Australië afreizen, is vandaag nog een hele onderneming. Eerst vlieg je vanaf Londen elf uur richting Singapore, waar je na een tussenstop nog eens negen uur het vliegtuig op moet naar Sydney. Met Project Sunrise wil ­Qantas Airways nu komaf maken met tijdrovende tussenstops. CEO Alan Joyce riep vliegtuigbouwers vorig jaar op om een vliegtuig te ontwerpen dat 300 passagiers kan dragen, twintig uur lang in de lucht kan blijven hangen en ook nog eens de halve planeet kan rond­vliegen. Zowel Airbus als Boeing heeft nu een ontwerp klaar. En het wordt geen ­gewoon vliegtuig, zo liet Joyce verstaan. “We moeten onszelf uitdagen om outside the box te denken”, zegt hij aan persagentschap Bloomberg. “Wil je bijvoorbeeld ruimte voorzien voor andere activiteiten, zoals een fitness, een bar, een kinder­opvang en slaap- en ligplaatsen?”

De luchtvaartmaatschappij moet nu kiezen tussen een Airbus A350 en een Boeing 777X. Volgend jaar plaatst ze de bestelling. De eerste rechtstreekse vlucht tussen Sydney en Londen moet vervolgens opstijgen in 2022. Als dat een succes is, kan het toestel ook nog worden ingezet voor verbindingen van Australië met alle grote steden in Amerika, Europa en Afrika.

(lees verder onder de foto)

Stapelbedden en een speelruimte voor de kinderen. Binnenkort moeten de langeafstandsvluchten van Qantas Airways een pak comfortabeler worden. Foto: foto’s rr

Douches

Qantas is lang niet de enige luchtvaartmaatschappij die inzet op ­directe lange vluchten, zo zegt luchtvaartspecialist Luk De Wilde. “Singapore Airlines start vanaf oktober een rechtstreekse vlucht van negentien uur tussen Singapore en New York. Ook Qatar Airways vliegt in zeventien uur rechtstreeks tussen Doha en het Nieuw-Zeelandse Auckland. Die tendens van lange rechtstreekse vluchten is er ook omdat toestellen die afstanden nu aankunnen.”

Aan comfort op zo’n ­marathonvlucht mag het niet ontbreken. Zelfs een crèche aan boord moet kunnen, vindt Qantas. “Ik betwijfel of veel ouders met kleine kinderen voor zo’n lange vlucht zullen kiezen”, zegt De Wilde. “Er is zeker een publiek voor die vluchten, zoals zakenreizigers, omdat die gebonden zijn aan tijd. Comfort bij een langeafstandsvlucht is echter niet nieuw. Emirates heeft bijvoorbeeld douches en een bar aan boord.”

Voor de vlucht van Singapore naar New York telt u zo’n 2.360 euro neer (prijzen voor vertrek op 31 oktober). Hoeveel de marathonvlucht van Qantas zal kosten, is nog niet bekend. “Ik schat dat het tussen de 3.000 en 4.000 euro zal zijn”, stelt De Wilde. “Voor die prijs krijg je veel comfort. De stoelen zijn groter, waardoor er minder passagiers op het vliegtuig kunnen. Daardoor betaal je meer dan bij een gewoon economy-ticket.”