CLUBNIEUWS. Defensieve zorgen voor Anderlecht, Gent zoekt nog versterking, Antwerp mikt op derde keeper

De transferperiode sluit vanavond, met Zulte Waregem versus Club Brugge staat er vanavond al een heuse topper op het programma. Dat betekent dat er veel nieuws te rapen is, wij bundelen het voor u.

CLUB BRUGGE - Diatta en Vossen terug in de brede selectie Naast de Champions ­League voetbalt Club Brugge natuurlijk nog in eigen land. Vanavond trekt het naar Zulte Waregem en probeert het om 20.30 uur zijn leidersplaats te verdedigen. Enkele uren voor de loting van het kampioenenbal maakte coach Leko bekend dat Jelle Vossen alsnog in de selectie zit. De aanvaller sukkelde twee weken met een knieblessure en trainde amper twee keer volledig mee, maar haalde toch de brede keurgroep van 21 spelers. Net als Krépin ­Diatta, die meer dan een maand out was met een polsbreuk.

GENT - Naast Soquet hopen op komst linksbuiten AA Gent wil op de laatste dag van de transferperiode nog twee spelers te halen. De eerste is de 26-jarige Franse rechtsback Arnaud Souquet die weg mag bij Nice. Er is ook interesse van Rennes, maar AA Gent beschikt over goede papieren om hem vandaag te strikken. De tweede positie die de Buffalo’s vandaag nog willen invullen is de linksbuiten. AA Gent heeft naar verluidt de 21-jarige Nigeriaan Philip Azango van het Slowaakse Trençin op het oog, waar het eerder ook Moses Simon en Samuel Kalu weghaalde. In Denemarken werden Joel Kabongo, een 20-jarige centrale verdediger van Brondby en opnieuw Peter Ankersen, een 27-jarige flankverdediger van Kopenhagen, aan AA Gent gelinkt, maar zij komen niet. Hun clubs laten hen niet gaan.

Het gaat intussen hard voor Jonathan David: zijn stormachtige debuut bij AA Gent levert de 18-jarige aanvaller nu ook een selectie op voor het Canadese nationale elftal. De jonge aanvaller mag zich volgende week aanmelden bij zijn landgenoten met het oog op het Concacaf Nations League-duel tegen de Amerikaanse Maagdeneilanden. Sigurd Rosted werd dan weer opgeroepen door de Noorse bondscoach en dit voor de interlands tegen Cyprus en Bulgarije.

ANDERLECHT. Defensieve kopzorgen met blessure Bornauw en schorsing Vranjes Na de contractverlenging van Trebel had Anderlecht nog meer goed nieuws. Sebastiaan Bornauw, de 19-jarige verdediger, verlengde zijn contract tot 2021. Zijn vorige verbintenis liep maar tot 2019, waardoor clubs als Oostende hem begin deze zomer probeerden weg te halen. Nu ligt hij steviger vast. Alleen kon Bornauw deze week nog niet trainen. Hij heeft een lichte blessure aan de enkel en is onzeker voor Antwerp. Dat komt ongelegen, want Vranjes is geschorst. Raakt Bornauw niet fit, dan moet Vanhaezebrouck kiezen tussen nieuwkomer Lawrence, Dante, Delcroix en Appiah. Al komt er mogelijk vandaag nog een nieuwe verdediger. Buba Sanneh deed gisteren nog mee met Midtjylland in de EL-voorronde tegen Malmö, maar door de uitschakeling zijn zijn vertrekkansen wat groter geworden. Kara werd gisteren officieel voorgesteld bij Nantes. Hij wordt verhuurd met een aankoopoptie. Kums (heup) is overigens klaar voor de dienst tegen Antwerp, maar het blijft afwachten of hij geselecteerd wordt.

KV KORTRIJK. Kaminski is fit maar Bruzzesse behoudt het vertrouwen Kaminski is weer volledig fit. Al betekent dat niet dat hij zondag meteen weer in doel zal staan tegen Genk. Bruzzese behoudt het vertrouwen van De Boeck. “Seba heeft het heel goed gedaan de afgelopen weken. Ik zie niet in waarom ik hem uit mijn ploeg zou halen.” De tickets voor Genk verkopen vlot. Al meer dan 1.000 losse tickets zijn de deur uit. Samen met de 4.000 abonnees zit Kortrijk dus al rond de 5.000 toeschouwers in het Guldensporenstadion.

ZULTE WAREGEM. Kersvers papa Nill De Pauw ontbreekt in selectie Geen Derijck meer in de selectie bij Zulte Waregem, Bjordal is zijn vervanger. Ook Nill De Pauw ontbreekt, de gewezen speler van Lokeren is vader geworden van een tweede zoontje Ryan Waël. Mühren wordt nog maar eens een jaar verhuurd, hij trekt nu voor één seizoen naar NAC Breda. De loketten zijn vandaag niet open. Enkel abonnees hadden recht op vier tickets.

OOSTENDE. Ndenbe out, Capon is twijfelachtig Capon is nog twijfelachtig voor de wedstrijd morgen op STVV. Vandaag valt het verdict. Voor Ndenbe komt de match te vroeg. Zijn knieblessure blijft aanslepen. KVO heeft in samenwerking met het Klein Komitee een nieuw clublied gemaakt, en daarvan staat nu ook de videoclip online. Een deel van die videoclip werd opgenomen in de Versluys Arena, tijdens de fanhappening op de Paulusfeesten en tijdens de verplaatsing naar Anderlecht.

CERCLE BRUGGE. De Belder geraakt niet weg Het ziet ernaar uit dat Dylan De Belder toch zal blijven. Cercle vertrekt zaterdag in de namiddag weer op afzondering in Brugge. Palun werd opgeroepen voor de nationale ploeg van Gabon. Cercle speelt op vrijdag 7 september in Lichtervelde tegen Valenciennes. De loketten blijven zondag op politiebevel gesloten. Zaterdag en zondag is er tussen 10 en 12 uur nog ticketverkoop. Na 12 uur zijn er zowel fysiek als online geen tickets meer voor de wedstrijd.

STANDARD. Lestienne mikt op Charleroi Maxime Lestienne (26) is op de weg terug bij Standard. De revalidatie verloopt voorspoedig. Wellicht is hij voor de match tegen Charleroi (15/9) inzetbaar. Mogelijk vertrekt Milos Kosanovic (28) alsnog uit Luik. De Servische centrumverdediger is pas vierde in de pikorde en hoopt nog te vertrekken. Israëlische Hapoel Beer Sheva toont interesse om hem te huren. Vooraleer het tot een deal komt, moeten er nog wel enkele hindernissen genomen worden.

ANTWERP. Derde keeper op komst op de Great Old De inkomende transferactiviteit zit er nog niet op bij Antwerp. De club trekt mogelijk vandaag nog Yves De Winter (31) aan als derde keeper. De ex-doelman van onder meer Westerlo, AZ, Sint-Truiden en Roda JC zit nu op de bank bij tweedeklasser Roeselare. Aanwinst Amara Baby trainde gisteren voor het eerst mee. Borges ontbrak weer, de kans is klein dat hij fit raakt voor Anderlecht. Opare en Batubinsika hebben de groepstraining hervat.

WAASLAND-BEVEREN. Jubitana en Vanzo trainen individueel Waasland-Beveren werkte gisteren een intensieve training af. Twee spelers trainden individueel. Denzel Jubitana kreeg daags voordien een tik op training en bleef uit voorzorg binnen voor verzorging. Floriano Vanzo had dan weer last van de voet. Beide spelers sluiten in principe vandaag opnieuw aan op de groepstraining, waardoor de derby tegen Lokeren niet in het gedrang komt.

STVV. Tomiyasu en Endo opgeroepen voor nationaal elftal Tomiyasu, de pas negentienjarige Japanse centrale verdediger van STVV, zijn droom wordt nu al werkelijkheid. Hij is opgeroepen voor de nationale ploeg, die op 7 september Chili bekampt en op 11 september Costa Rica ontvangt. Ook Endo is opgeroepen door de Japanse bond, maar hij was al eerder international. Endo was van de partij op het WK in Rusland. Enkel Legear ontbrak op de donderdagtraining. Hij is allicht niet inzetbaar tegen Oostende.