Trump dreigt opnieuw met vertrek uit WTO

De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag nogmaals gedreigd uit Wereldhandelsorganisatie WTO te stappen als de Verenigde Staten niet beter worden behandeld. Trump formuleerde zijn nieuwe dreigement aan persbureau Bloomberg. Hij sloeg donderdagavond ook het aanbod van de Europese Unie af om de invoerbelastingen voor auto’s wederkerig tot nul te herleiden.

Het is niet voor het eerst dat de Amerikaanse president kritiek uit op de WTO. Eerder liet hij zich al eens ontvallen dat het handelsorgaan door de rest van de wereld is ontworpen om de Verenigde Staten dwars te zitten. Trumps adviseurs zouden eerder hebben geprobeerd uit te leggen dat de VS succesvoller zijn bij de WTO dan andere landen. Maar Trump is nog altijd niet overtuigd. Het eventueel terugtrekken van de VS uit de WTO zou het multilaterale handelssysteem, waar de VS zich altijd hard voor hebben gemaakt, stevig ondermijnen.

Trumps handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer zei eerder dat de grootste fout van de WTO was om China in 2001 te laten toetreden. WTO-regels om handelsgeschillen te beslechten bestempelde hij eerder als inmenging in de Amerikaanse soevereiniteit.

De Wereldhandelsorganisatie is opgericht in 1995, onder impuls van grote economieën als de Verenigde Staten.

Trump wijst EU-aanbod voor tariefvrije autohandel af: “Niet goed genoeg”

Donald Trump sloeg donderdagavond ook het aanbod van de Europese Unie af om de invoerbelastingen voor auto’s wederkerig tot nul te herleiden. Het aanbod is “niet goed genoeg”, zei hij in een interview met Bloomberg.

“De EU is bijna zo erg als China, alleen kleiner”, zei Trump, die daarmee herhaalde wat hij een paar weken eerder zei. De Europese commissaris voor Handel, Cecilia Malmström, had eerder op de dag het bewuste voorstel op tafel gelegd. De EU is bereid “onze autobelastingen te reduceren tot nul als de VS hetzelfde doet”, zei ze donderdag in Brussel.