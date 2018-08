Man noemt Boston Globe “vijanden van het volk” en bedreigt journalisten met de dood

De man belde de krant en uitte bedreigingen nadat journalisten een nationale campagne hadden gelanceerd voor persvrijheid, vanwege de toenemende druk van het Witte Huis op de media en de herhaalde beweringen van Trump dat de media de vijanden van het volk zouden zijn. De man belde naar verluidt veertien keer naar de redactie, zegt het openbaar ministerie.

“Jullie zijn de vijanden van het volk en we gaan jullie een voor een vermoorden”, zei de beller, volgens de aanklacht tegen hem. Hij gebruikte de term ‘fake news’, ook woorden die de president dikwijls gebruikt. De verdachte refereerde naar Robert Mueller, de speciaal aanklager die Russische inmenging in de verkiezingen van 2016 onderzoekt, een onderzoek dat Trump en zijn omgeving in nauwe schoentjes brengt.

“Iedereen heeft recht op zijn mening, maar ermee dreigen om mensen te vermoorden, overschrijdt een grens en zal niet getolereerd worden”, zei agent Harold Shaw van de FBI.

Op 16 augustus publiceerden kranten in de hele VS, op initiatief van de Boston Globe, commentaarstukken om de persvrijheid te verdedigen. Net die dag liep er bij de Boston Globe een van de meest opmerkelijke telefoontjes binnen. Er kwamen bommeldingen binnen.

Trump haalde ook donderdag een paar keer uit naar kritische media via Twitter. Hij ontkende dat chaos heerst in het Witte Huis, waar het een komen en gaan is van medewerkers, en deed de media die daarover berichten af als ‘fake news media’. Hij herhaalde bovendien dat de media de vijanden van het volk zijn.

I just cannot state strongly enough how totally dishonest much of the Media is. Truth doesn’t matter to them, they only have their hatred & agenda. This includes fake books, which come out about me all the time, always anonymous sources, and are pure fiction. Enemy of the People!