Als ferry weer naar Engeland vaart, wil Oostende centrum voor transmigranten in Jabbeke

Oostende / Jabbeke - Als de overzetboot tussen Oostende en Ramsgate weer vaart, eist burgemeester Johan Vande Lanotte (SP.A) dat er een afhandelcentrum komt voor de transitmigranten in Jabbeke. Dat schrijft De Morgen vrijdag.

Vande Lanotte had donderdag in Ramsgate gesprekken over de heropstart van de ferrylijn tussen Oostende en de Britse havenstad. Er moeten nog wat problemen worden weggewerkt, maar de plannen voor de ferry nemen wel steeds concretere vormen aan.

In een gesprek met De Morgen benadrukt de socialist dat wanneer de ferry er komt, er ook een afhandelcentrum voor transitmigranten moet komen in Jabbeke. “Ik heb hierover al een principieel akkoord met Jambon”, maakt hij zich sterk. Het zou gaan om een vroeger gebouw van de wegpolitie langs de E40. In dit centrum zullen ambtenaren van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), de politie en parketmagistraten de transitmigranten controleren en registreren.”

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zegt dat hij het voorstel van de Oostendse burgemeester kent, maar dat er nog geen definitieve beslissing genomen is. Over Jabbeke als locatie is hij niet op de hoogte.