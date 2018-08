Lidl-werknemers krijgen na 18 uur geen mails meer (van collega’s)

Lidl België gaat het interne e-mailverkeer tussen 18 uur ’s avonds en 7 uur ’s ochtends pauzeren. De supermarktketen voert de regel vanaf 1 september in. “Op deze manier geven we onze medewerkers de kans om hun hoofd volledig leeg te maken”, zegt woordvoerster Isabelle Colbrandt in een persbericht.

Iedereen kent het wel: ’s avonds denk je nog aan iets, je zet het snel op mail naar je collega om te voorkomen dat je het de volgende dag vergeet. Om te vermijden dat collega’s zich ’s avonds nog verplicht voelen om te antwoorden, voert Lidl een nieuwe regel in. Een maatregel die volgens experts niets te vroeg komt, want door die constante bereikbaarheid kunnen medewerkers nooit volledig ontspannen.

De supermarktketen gaat het mailverkeer tussen 18 uur ’s avonds en 7 uur ’s ochtends pauzeren. Een interne mail die ’s avonds nog verstuurd wordt, zal pas de volgende dag om 7 uur ’s ochtends aankomen. Mails die in het weekend worden verstuurd, krijgen werknemers pas maandagochtend in de mailbox.

“We voeren deze pauze voor het interne e-mailverkeer in om de privétijd van de werknemers nog meer te respecteren en zo een goede work-life balance te bevorderen. Wie wil, kan wel nog altijd mails sturen, maar zet daarbij niemand onbewust onder druk om na de kantooruren nog met het werk bezig te zijn”, zegt Isabelle Colbrandt, woordvoerder Lidl, in een persbericht.

Enkel voor interne mails

Het pauzeren van het mailverkeer gebeurt alleen voor interne mails binnen Lidl België en Luxemburg. Mails van buitenaf komen wel nog aan. Voor bepaalde departementen en functies, zoals de klantendienst, de bestellers en ontvangers in distributiecentra en de woordvoerders, is een uitzondering gemaakt.

Het initiatief is volgens experts een goede zaak, want de helft van de werknemers blijft vaak of altijd bereikbaar na de werkuren. Dat bleek onder meer uit de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Door die constante bereikbaarheid kunnen medewerkers nooit volledig ontspannen en krijgen ze stress. Ook Pobos, adviescentrum gespecialiseerd in burn-out en trauma’s vindt de maatregel van Lidl een goede zaak.

“Het recht op onbereikbaarheid en het bijbehorende gevoel van ontspanning is essentieel om mentaal tot rust te komen. Het fenomeen van mailen na de werkuren kan een belangrijke oorzaak van verhoogde stress zijn, wat kan leiden tot burn-out. Je geest moet de tijd krijgen om te herstellen en te recupereren na een dag vol prikkels. Een maatregel zoals die van Lidl kan zeker bijdragen tot een gezonde work-life balance, vooral voor mensen die moeite ondervinden om zelf hun grenzen te bewaken”, besluit Anouck Heulot, psychologe bij Pobos, adviescentrum burn-outs en trauma’s.

“Bron van inspiratie”

Ook minister van Werk Kris Peeters (CD&V) reageert tevreden op het initiatief bij Lidl en hoopt dat het een bron van inspiratie kan zijn voor andere bedrijven. In De Ochtend op Radio 1 zei de minister weet te hebben van andere “grote bedrijven” waar ook afspraken zijn gemaakt. In ons land koos de regering ervoor de verplichting om erover te spreken in te voeren, in plaats van een algemene verplichte invoering zoals in Frankrijk. “Ik denk dat dit een betere werkwijze is”, aldus de minister.