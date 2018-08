Dokters gaven hem slechts 2% overlevingskans, maar nu mag hij ziekenhuis verlaten

Na 160 dagen doorgebracht te hebben in het ziekenhuis, mag deze baby eindelijk naar huis. Het jongetje, dat het daglicht zag toen hij amper 22 weken in de buik zat, kreeg slechts 2% overlevingskans van de dokters. Maar hij bleef vechten.

De verpleegsters en dokters van het Children’s & Women’s hospital in de VS hebben donderdag een traantje gelaten, maar het was er ene van blijdschap. Samen hadden ze ervoor gezorgd dat een veel te vroeg geboren jongetje nu gezond en wel het ziekenhuis mag verlaten. “Het is een beetje alsof wij allemaal zijn mama zijn, en hij nu afstudeert”, aldus een verpleegster. “We zijn allemaal zo blij dat de baby gezond is. Het is een mirakel.”