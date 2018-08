Sabine Dardenne heeft de brief van Dutroux gelezen, “maar laat het duidelijk zijn: de brief laat haar ijskoud”

De brief van Marc Dutroux aan zijn slachtoffers en de nabestaanden van de slachtoffers laat Sabine Dardenne ijskoud. Dat laat haar advocaat Rivière weten.

Sabine Dardenne werd in 1996 ontvoerd en verkracht door Marc Dutroux en kon een paar maanden later bevrijd worden. De kindermoordenaar en pedofiel verstuurde zijn brief, geschreven door zijn advocaat Dayze, dus ook naar Sabine Dardenne. Deze week kwamen de brieven toe bij de ouders van de vermoorde An, Eefje, Julie en Melissa, en ook bij Sabine Dardenne en Laetitia Delhez, de twee slachtoffers die Dutroux overleefden.

De brief kwam toe op het kantoor van advocaat Rivière. “Ik ontving die woensdagochtend en vroeg meteen aan Sabine of ze ‘m wilde lezen. Ze koos ervoor om het te doen”, zegt Rivière aan SudInfo.

Volgens Rivière liet de brief haar koud. “Zelfs als het zijn bedoeling was geweest om de slachtoffers psychologisch te bereiken. Laat het duidelijk zijn: de brief laat Sabine onbewogen.”