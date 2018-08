Ook andere gemeenten overwegen snelwegparkings te sluiten: “Het loopt uit de hand”

Nadat Jabbeke gisteren al besloot de snelwegparking te sluiten tegen overlast van migranten, luiden ook andere gemeenten zoals Landen en Dilbeek de alarmbel. Dat meldt VRT NWS.

Nadat burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V) van Jabbeke gisteren besloot om de snelwegparking daar af te sluiten tussen 20 uur en 6 uur, overweegt collega Willy Segers (N-VA) van Dilbeek zijn voorbeeld te volgen. Hij wil de snelwegparking van deelgemeente Groot-Bijgaarden sluiten als er niet meer steun komt.

“De situatie moet herbekeken worden”, stelt Segers tegenover Radio 1. Wij hebben gemeld aan de wegpolitie dat we nog meer steun verwachten. Zowel in naam van de mensen van onze politiezone als die van de aangrenzende zone, die ook regelmatig ter plaatse moet komen, kan ik zeggen dat er toch iets moet gebeuren, want vroeg of laat loopt het daar uit de hand, in de echte slechte zin.”

Ook Landen overweegt volgens VRT NWS de snelwegparking langs de E40 op haar grondgebied te sluiten. Ook daar waren de voorbije maanden problemen met migranten.

“Onveilig en overlast”

Bruno Velghe, voorzitter van de Unie van Professionele Transporteur en Logistieke Ondernemers klaagt op Radio 1 intussen de toestand van de huidige snelwegparkings aan. “De sluiting van de parking in Drongen, nu die in Jabbeke, mogelijk ook in die in Groot-Bijgaarden...Straks zijn er gewoon geen parkings meer beschikbaar langs de snelwegen in België”, zegt hij. “Er zijn sowieso al onvoldoende parkings, bovendien zijn ze onveilig en oncomfortabel voor de chauffeurs. Er is sowieso al een capaciteitsprobleem. Elke parking die ’s nachts gesloten wordt zonder dat dat gecompenseerd wordt, is een slechte beslissing.”

Volgens Velghe worden vrachtwagenchauffeurs door die sluitingen gedwongen om langs de weg te parkeren of in de bebouwde kommen langs de snelwegen. “Maar ook dat is onveilig. Het is onveilig voor de vrachtwagenchauffeurs, want daar zijn geen hekken, geen camera’s, geen sanitaire voorzieningen,... Daarnaast zou dat ook tot overlast leiden bij de bewoners. Die bebouwde kommen zijn daar niet op voorbereid.”