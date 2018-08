Zo brengen ze in de VS vissen naar een afgelegen meer

In het Amerikaanse Utah gebruiken ze een opmerkelijke manier om een meer opnieuw te voorzien van vis. “We vervoeren ze met een vliegtuig en laten hen daarna vrij”, staat er te lezen op Twitter.

Over de visjes moet u zich alleszins al geen zorgen maken, laat het agentschap voor Wilde Dieren weten. “We gebruiken kleine visjes, hier bijvoorbeeld forel, omdat hun overlevingskans na de val 95% is. Het is de snelste en meest veilige manier om de vissen een nieuwe woonplaats te geven.”

Toch kwam er ook veel kritiek op de manier waarop de vissen worden verplaatst. Maar ook daar had het agentschap een antwoord klaar. “Als we de vissen zouden loslaten op de grond zou het meerdere dagen duren en dus ook moeilijker zijn om hen in leven te houden.”