Europese Commissie wil af van switch tussen zomer- en winteruur: “Als de mensen dat willen, dan doen we dat”

De Europese Commissie wil vandaag (vrijdag) nog beslissen over de afschaffing van de zomer-en wintertijd. Dat heeft Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker vrijdag gezegd aan het Morgenmagazin op de Duitse omroep ZDF. “Als de mensen dat willen, dan doen we dat”, zei hij daar. Na de Commissie moeten ook nog het parlement en de lidstaten hiervoor hun goedkeuring geven.

Woensdag werd duidelijk dat meer dan 80 procent van de Europeanen zich in een online peiling heeft uitgesproken voor de afschaffing van de halfjaarlijkse switch tussen winter- en zomeruur. De Europese Commissie organiseerde van begin juli tot midden augustus een openbare consultatie waarin burgers zich mochten uitspreken over de zin of onzin van de omschakeling tussen winter- en zomeruur. Meer dan 4,6 miljoen Europeanen namen deel, een absoluut record voor de openbare consultaties die de Commissie regelmatig op touw zet.

De meeste voorstanders van een afschaffing verkiezen onafgebroken in de zomertijd te leven, dus twee uur voor Greenwich Mean Time. Momenteel draaien we tijdens de wintermaanden een uur terug, tot één uur voor GMT. In het voorjaar, bij de switch van winteruur naar zomeruur, liet minister van Consumentenzaken Kris Peeters nog weten dat hij voorstander is van het omgekeerde: afschaffing van de zomertijd. De wintertijd is alleszins de ‘echte tijd’. De zomertijd werd destijds ingevoerd omdat dat onder andere energiebesparing zou opleveren. Maar de laatste jaren klinken de stemmen om de switch af te schaffen steeds luider. Zo veroorzaakt de overgang van het winteruur naar het zomeruur (en omgekeerd) heel wat last bij mensen. Bovendien zijn er ook meer ongevallen.

“Geen referendum”

Een commissiewoordvoerder beklemtoonde woensdag nog dat de peiling slechts “een element” vormt in de besluitvorming. “Dit is geen referendum, maar een element waarmee we rekening houden wanneer we onze beleidsaanbeveling zullen doen.” Wel suggereerde Juncker vrijdagvoormiddag op de Duitse zender ZDF dat de switch tussen zomer- en winteruur wellicht wordt afgeschaft. “We zullen er vandaag over beslissen. Maar het heeft geen zin om mensen te vragen wat ze denken en dat dan vervolgens te negeren. Mensen willen dat, wij doen het”, zei hij over de afschaffing.

Er volgt na de publicatie van het rapport nog overleg met stakeholders als het Europees Parlement, dat eerder dit jaar het debat over het winter- en zomeruur opnieuw had aangezwengeld. Een eventueel voorstel tot afschaffing moet goedgekeurd worden door het parlement en de lidstaten.