Anderlecht maakt van Gambiaan duurste verdediger ooit in Jupiler Pro League

Anderlecht gaat dan toch nog zijn grote slag slaan op de transfermarkt. Bubacar Sanneh (23), de Gambiaanse verdediger van Midtjylland, is op weg naar Brussel, waar een contract van vijf jaar klaarligt. Anderlecht betaalt acht miljoen euro voor Sanneh, een bedrag dat mits bonussen zelfs kan oplopen tot negen miljoen. Daarmee wordt hij de duurste verdediger ooit in de Jupiler Pro League.

Midtjylland werd gisteren uitgeschakeld in de Europa League-voorrondes door Malmö, en nu tonen de Denen zich inschikkelijker. Paars-wit moest wel nog diep in de buidel tasten om de Gambiaan los te weken: volgens Deense bronnen bedraagt de transferprijs acht miljoen euro, met nog eens een miljoen euro aan bonussen. Daardoor wordt Sanneh de duurste verdediger ooit in de Jupiler Pro League.

De Gambiaan moet de vervanger van de robuuste Kara worden. Zijn komst betekent ook dat Dario Zuparic - plan B - een transfer naar RSCA op zijn buik kan schrijven.

