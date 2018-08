Anderlecht verrast met Markovic

Anderlecht gaat de supporters nog een plezier doen. Er komt wellicht nog een verdediger - Sanneh? - maar ook het offensieve compartiment wordt versterkt. De opportuniteit waar Luc Devroe over sprak wordt Lazar Markovic. De prijs van de Serviër van Liverpool is drastisch gezakt. Op dit moment vormt alleen zijn loon nog een struikelbrok, maar daar wordt over onderhandeld.