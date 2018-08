Antwerp verlengt het contract van trainer Laszlo Bölöni

Antwerp is niet alleen bezig met de uitbouw van de spelerskern, ook over de toekomstige invulling van de technische staf wordt nagedacht. De club gaat ook het contract van trainer Laszlo Bölöni (65) verlengen. “Ik teken vandaag mij nieuw contract”, zegt de Roemeen.

Laszlo Bölöni werd in maart 65, maar is nog niet van plan met pensioen te gaan. De Roemeense trainer van Antwerp geeft het goede voorbeeld aan al wie langer moet werken en gaat zijn contract bij Antwerp verlengen. Twee weken geleden vertelde Luciano D’Onofrio al in een interview dat hij van plan was om Bölöni langer aan Antwerp te binden. Nu komt het er ook van.

“Of we aan het onderhandelen zijn? Ik zou het geen onderhandelingen noemen, eerder wat gesprekken”, zegt Laszlo Bölöni op zijn wekelijkse persbabbel. Als meneer D’Onofrio zoiets zegt, dan wil dat zeggen dat de club tevreden is met het werk dat we doen. Daar ben ik fier en tevreden over. En dus ga ik vandaag mijn contract verlengen. Voor hoe lang ik bijteken? Ik laat het aan de directie over om daarover te communiceren. Het is in ieder geval geen contract voor tien jaar (lacht).”

Of het effectief allemaal vandaag afgerond wordt, is nog afwachten. De club is op deze laatste dag van augustus nog druk bezig met enkele transferdossiers en er is geen haast bij de contractverlenging van de coach.

Laszlo Bölöni arriveerde vorige zomer op Antwerp. In zijn eerste seizoen vocht hij met zijn ploeg tot de laatste speeldag om voor Play-off 1. Ook dit seizoen is Antwerp goed gestart met een elf op vijftien. De club hoopt dit keer wel in de top zes te eindigen.