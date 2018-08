Nu ook officieel: Antwerp neemt Amary Baby over van Charleroi

Antwerpen - Antwerp heeft zijn selectie versterkt met Amary Baby. De 29-jarige Frans-Senegalese winger komt over van Charleroi, zo bevestigt de Great Old vrijdag.

Baby ondertekende bij stamnummer 1 een contract voor twee seizoenen (met een seizoen optie). Sinds de zomer van 2015 droeg Baby de kleuren van Charleroi. Hij speelde er in drie jaar 101 competitiewedstrijden. Daarin maakte hij zeventien goals en deelde negen assists uit.

In de huidige competitie was hij in vier competitieduels al goed voor twee assists. De voorbije dagen haalde Antwerp voor het offensieve compartiment ook al Lior Refaelov en Dieumerci Mbokani naar de Bosuil.