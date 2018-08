Verkrachtingen, geweld en moorden, maar leger vervalst foto’s en herschrijft geschiedenis in poging om genocide te rechtvaardigen

“Het aanhoudende geweld van het leger tegen de Rohingya is een poging tot genocide”. Dat stond er een paar dagen geleden in het vernietigende rapport van de VN over de Rohingya-crisis in Myanmar. Het leger zelf schuift echter alle verantwoordelijkheid van zich af en ontkent elke beschuldiging. Meer nog: het leger vervalste onlangs nog historische foto’s in een officieel propagandaboek in een poging om het geweld tegen de Rohingya te rechtvaardigen.

Zo’n jaar geleden hervatte het leger van Myanmar de ‘ontruimingsacties’ van de Rohingya-minderheid in het land. De moslims in het overwegende Boedhistische land waren al een tijdje op de vlucht voor geweld en repressie. Nadat het leger op 24 augustus 2017 weer begon met het platbranden van huizen en uitkammen van Rohingya-dorpen, zijn al meer dan 706.000 mensen het land ontvlucht. Duizenden moslims werden intussen vermoord of stierven tijdens hun tocht richting buurland Bangladesh.

Een platgebrand dorp Foto: AP

De voorbije maanden werd de regering en het leger van Myanmar al meermaals stevig op de vingers getikt. De VN sprak eerder al van een ‘genocide’ in het land en ook een nieuw rapport van een onafhankelijke commissie van de organisatie dat vorige week uitkwam, was er sprake van volkerenmoord. Volgens het rapport moet de miliaire leiding van Myanmar zich voor een militaire rechtbank verantwoorden voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden tegen de moslimminderheid. De onderzoekers spreken over “vreselijke mensenrechtenschendingen en mishandelingen” in de deelstaten Kachin, Rakhine en Shan. “Veel van die schendingen komen zonder twijfel overeen met de zwaarste misdaden naar internationaal recht”, aldus het rapport. “Soldaten hebben zich schuldig gemaakt aan moord, massaverkrachting, foltering, geweld en het tot slavernij brengen van kinderen en volledige dorpen platgebrand.”

Propagandaboek

Ondanks dat rapport, eerdere rapporten en herhaaldelijke kritiek van de internationale gemeenschap en hulporganisaties, blijft het leger systematisch geweld op de Rohingya ontkennen. Deze week distantieerde de legertop zich ook van het rapport. Meer nog: in een propagandaboek dat het leger in juli publiceerde, werden zelfs foto’s vervalst in een poging om het geweld op de moslimminderheid te rechtvaardigen.

In het boek staan 8 ‘historische’ foto’s. Maar onderzoek van persagentschap Reuters heeft intussen naar boven gebracht dat minstens 3 van die foto’s vals of vervalst waren. Volgens het leger zijn het foto’s die werden genomen in de staat Rakhine. Dat blijkt niet te kloppen. Een van de foto’s werd genomen in Bangladesh. Een andere foto is een beeld uit Tanzania. Van een derde foto wordt beweerd dat op de foto te zien is hoe Rohingya Myanmar vanuit Bangladesh binnenkomen. In realiteit zijn het net Rohingya die uit het land proberen te trekken.

Gespiegeld en geblurred

FOTO 1. Op die eerste foto staat een man vlakbij twee dode lichamen in het water. Volgens het Birmese leger gaat het om 2 gedode Boeddhisten, mensen die ‘brutaal werden gedood door Bengalis’ in Myanmar in 1940. Met Bengalis wordt verwezen naar Rohingya, die Bengaalse roots hebben. Door de Rohingya in het boek systematisch ‘Bengalis’ te noemen, wil het leger impliceren dat de Rohingya illegale migranten zijn in Myanmar.

Foto: Reuters

In realiteit is het beeld afkomstig uit Bangladesh en dateert het uit 1971, zo kon Reuters ontdekken. De dode lichamen zijn die van Bengalen die gedood werden door het leger van Pakistan tijdens de onafhankelijkheidsoorlog.

FOTO 2. De tweede foto wordt omschreven als ‘Bengalis’ die het Myanmar binnendringen. De échte foto dateert uit 1996 en toont vluchtelingen die wegvluchten van de genocide in Rwanda richting Tanzania. De foto in het boek van het leger werd in zwart-wit gezet om te verdoezelen dat de mensen op de foto Afrikanen zijn, en geen Aziaten.

Foto: Reuters

FOTO 3. Op de derde foto is een boot te zien met daarop migranten. Volgens het bijschrift bij de foto gaat het om ‘Bengalis’ die Myanmar zijn binnengekomen via het water. De foto werd wat geblurred, gespiegeld en in zwart wit gezet. De originele foto blijkt er echter een te zijn uit 2015, een foto van Getty Images waarop te zien is hoe Bengaalse migranten en Rohingya Myanmar net willen ontvluchten.

Foto: Reuters

Reuters kon ontdekken dat de foto’s vals waren door op zoek te gaan naar de herkomst van de foto’s en eerdere uitgevers van de foto’s te contacteren. Van de vijf andere historische foto’s in het boek kon Reuters de herkomst niet nagaan.

Reuters vroeg een woordvoerder van het leger en de overheid om een reactie over de authenticiteit van de beelden, maar die waren niet bereikbaar voor commentaar. De secretaris van het Ministerie van Informatie kon wél bereikt worden, maar die wilde geen commentaar geven ‘omdat hij het boek niet gelezen had’.

De Rohingya, een moslimvolk dat vooral in de Rakhine State in Myanmar woont, hebben al tientallen jaren te maken met geweld en onderdrukking in het overwegend Boeddhistische Myanmar. Zo mogen ze officieel geen burger worden van het land en krijgen ze geen toegang tot de gezondheidszorg of tot de scholen. Al meer dan 120.000 Rohingya zitten sinds 2012 vast in een soort van concentratiekampen.

Eind 2016 laaide dat geweld opnieuw ernstig op na een incident aan een grenspost. Sindsdien heeft het leger van Myanmar een offensief ingezet en wordt er opnieuw zwaar geweld gebruikt tegen het volk. Nadat militante Rohingya in de zomer van 2017 als reactie op de vervolgingen een politiepost hadden aangevallen, werd het geweld tegen de moslimminderheid opgevoerd. Honderden dorpen werden intussen platgebrand. Er is ook sprake van systematische verkrachtingen, mishandelingen en executies. Volgens de VN is er sprake van etnische zuiveringen. Ook het woord ‘genocide’ werd al een aantal keer in de mond genomen. De aanvallen op Rohingya zijn systematisch en gecoördineerd, zo bleek eerder ook al uit een rapport van de VN. Al meer dan 700.000 Rohingya zijn intussen op de vlucht. Artsen Zonder Grenzen meldde eind 2017 nog dat er intussen al meer dan 6.700 moslims werden vermoord. De VN bestempelde de situatie in Myanmar en buurland Bangladesh intussen al als de ‘snelst groeiende humanitaire crisis ter wereld’.