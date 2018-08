Tot midden september geen regen meer en de watervoorraden zijn nog niet aangevuld na de hete zomer

Warme dagen, droge dagen… In alle opzichten lijken we dit jaar de legendarische zomer van 1976 geëvenaard te hebben. En daar lijkt de maand september nu nog een vervolg aan te breien. De komende tien dagen worden immers zonniger en droger dan normaal. En de regen? Die is ook weer voor een tijdje voorbij zodat de noodplannen voor de droogte nog niet opgeborgen kunnen worden.

Het gras in uw tuin begint zich te herstellen na de regenbuien van de jongste paar weken en kan een nieuwe lange droogteperiode best missen. Hetzelfde met de planten in uw tuin, zeggen tuinaannemers. Maar vooral land- en tuinbouwers houden hun hart vast voor een nieuwe droge periode. En die komt er zeker, zeggen voorspellers.

De eerste tien dagen van september zullen zonnig en droog zijn, zegt David Dehenauw. Waar het gemiddeld zo’n twintig graden is rond deze periode, zullen we daar nu nog eens vier graden bovenop gooien.

Tot midden september wordt er geen – of toch amper – regen voorspeld. “De komende tien dagen zal de droogtecurve zelfs voor het eerst dalen onder die van dezelfde periode in 1976, het jaar met de droogste zomer uit het bestaan van het KMI. De legendarische zomer zal dus zijn twijfelachtige ereplaats moeten delen met die van 2018.”

Foto: kmi

“De regen die in augustus is gevallen, is lang niet genoeg om de reserves weer aan te vullen”, aldus Dehenauw. “Vermoedelijk zal het tekort pas in het najaar – in november – weggewerkt zijn.”

Minder leidingwater

“Toch zitten we nu met een ander verhaal dan in de zomer”, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij. “Toen was het extreem warm. Ons waterverbruik lag toen hoog. Die grote hitte zal er nu niet meer bij zijn. Gevolg is dat er minder water verdampt, maar ook dat we minder leidingwater zullen verbruiken. Dat speelt allemaal een belangrijke rol.”

Voorlopig geen code oranje

Patrick Willems, hoogleraar Waterbouwkunde aan de KU Leuven, sluit een nieuwe code oranje niet uit als het opnieuw een paar weken droog blijft. Maar dat is koffiedik kijken. “We zitten nog altijd met een neerslagtekort van 300 mm. Het mag dan lokaal flink geregend hebben na 7 augustus, er is evenveel water verdampt dan wat er gevallen is.”

Volgens Cathy Berx, provinciegouverneur van Antwerpen, vergadert de werkgroep Droogte vrijdag over de maatregelen die momenteel nog gelden zoals het captatieverbod op onbevaarbare waterwegen en de problematiek van de zogenaamde blauwalgen.

“Allicht blijft het captatieverbod overeind. De blauwalg-problematiek is evenmin van de baan. Een verstrenging van de maatregelen zoals een herinvoering van het sproei- en verspillingsverbod komt er wellicht voorlopig niet”, zegt Cathy Berx.

Professor Willems ziet maar een oplossing: een week aan een stuk regenen. “Laat ons zeggen zo’n 10 mm per dag, meer hoeft ook niet. Want als het nu ineens te hard gaat regenen op die droge grond, kan het water niet insijpelen en stroomt alles weg in de riolen en krijgen we misschien wateroverlast. En daar ziet ook niemand op te wachten.”

Kwaad is toch al geschied

Zeker de landbouw- en tuinbouw niet. Die is al genoeg geplaagd geweest dit jaar, zegt Stijn De Roo van de Boerenbond.

“Gelukkig is de grote hitte van de voorbije maanden weg zodat gewassen niet meer zullen verbranden of verdrogen. Maar de grond blijft te droog. Maïs, aardappelen en de meeste groenten kunnen de achterstand sowieso niet meer inhalen. Voor knolgewassen, die rond eind oktober worden gerooid, maakt het wel nog een groot verschil of er een nieuwe droogteperiode komt of niet. De knollen moeten immers nog aandikken in de grond. En daar hebben ze water voor nodig.”