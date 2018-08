Deze vijfjarige is dé nieuwe ster op Instagram, dankzij haar ongelooflijk lange lokken

Amper vijf is ze, maar Mia werkte nu al als model voor de British Vogue. En dat heeft ze allemaal te danken aan haar prachtige lange lokken.

Bijna 50.000 volgers op Instagram, model voor Vogue,... het gaat de 5-jarige Mia Aflalo uit Tel Aviv voor de wind. Het meisje valt op door haar lange lokken en groene ogen. En ook de hairstylist die Mia opgemaakt heeft voor Vogue, heeft enkel lovende woorden over het meisje. “Mia is erg makkelijk om mee samen te werken. Ze zeurt niet of is nooit lastig, het is echt een droom. Ze wacht altijd netjes haar beurt af met een grote smile op haar gezicht.”