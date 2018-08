Levenloos lichaam aangetroffen in werfmachine op terrein Agristo

Wielsbeke - Bij aardappelverwerkend bedrijf Agristo in Wielsbeke is vrijdagochtend het levenloze lichaam van een arbeider aangetroffen. Dat gebeurde in een machine op een werf. De brandweer snelde nog ter plaatse, maar dat mocht niet meer baten.

Hoe het slachtoffer om het leven is gekomen, is nog volledig onduidelijk. Een wetsdokter, deskundige en een laboteam zijn ter plaatse om de omstandigheden te onderzoeken. Het parket houdt nog alle mogelijke pistes open, het staat dus nog niet vast of het om een arbeidsongeval gaat. De werf werd meteen stilgelegd. Het bedrijf zorgde in eerste instantie voor de opvang van de collega’s en medewerkers.