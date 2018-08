Ruzie in Zweedse Academie voor Nobelprijs dan toch niet bijgelegd

De ruzie in de Zweedse Academie, die de Nobelprijs Literatuur toekent, is dan blijkbaar toch niet bijgelegd. De leden Sara Danius en Peter Englund ontkenden vrijdag dat ze naar de Academie willen terugkeren om de verkiezing van nieuwe leden mogelijk te maken. Auteur Kjell Espmark had donderdag in Svenska Dagbladet gemeld dat hijzelf, Danius en Englund hun taken weer zouden hervatten. Danius schreef op Facebook dat de informatie verkeerd was en dat ze momenteel geen plannen in die richting had. Englund meldde op Instagram dat hij geen plannen heeft om terug te keren en ook niet aan vergaderingen zal deelnemen.

De drie waren in april opgestapt uit onvrede over de houding van de Academie in schandalen over grensoverschrijdend gedrag en corruptie. De echtgenoot van een Academielid is wegens verkrachting aangeklaagd. Slechts negen van de achttien voor het leven gekozen leden waren voor de zomervakantie nog actief. Volgens de statuten is een groep van twaalf leden nodig om nieuwe leden te kiezen. Door de crisis werd beslist de toekenning van de Nobelprijs voor Literatuur een jaar over te slaan.

Een nieuw opgerichte academie wil daarentegen in oktober een alternatieve literaire prijs toekennen door middel van crowdfunding.