Moskee in Leuven beklad met racistische opschriften: “Alle bruinen buiten”

Leuven - Een moskee in de Penitentienenstraat in Leuven werd donderdagnacht beklad met racistische opschriften. Schepen van Gelijke Kansen en Diversiteit Denise Vandevoort (SP.A) reageert geschokt.

Moskee Al Fath werd met grafitti beklad. Er werd onder andere een hakenkruis geschilderd op de muur, met daarbij ook “stem NVA (sic)” en “Allle bruine buite”.

De voorzitter van de moskee, Mohammed Bachiri, noemt de graffiti laag-bij-de-gronds. “Ik heb medelijden met dit soort mensen. Ik ben geboren en getogen in Leuven. Wat moeten wij nog meer doen om ons te integreren? Dat zoiets in deze tijd nog gebeurt.’

Onderzoek

De moskee, die de graffiti voorlopig met een doek heeft bedekt, overweegt om een klacht in te dienen. Het is volgens de voorzitter ook niet de eerste keer dat de moskee met racisme wordt geconfronteerd.

De Leuvense lokale politie heeft alvast een onderzoek ingesteld, maar er werden voorlopig nog geen verdachten geïdentificeerd. “Onze mensen hebben proces-verbaal opgesteld voor die graffiti en voor het aanzetten tot haat”, zegt Nicolas del Piero, woordvoerder van de Leuvense lokale politie. “Het onderzoek loopt.”

Het was één van de leden van het jongerenbestuur van de moskee die maandagochtend de ontdekking deed

Politieke reacties

Schepen van Gelijke Kansen en Diversiteit Denise Vandevoort (SP.A) reageert geschokt op het incident. “Hier heb ik geen woorden voor. Voor racisme mag geen plaats zijn in Leuven. Dit mogen we niet aanvaarden. Iedereen, ongeacht afkomst of overtuiging, maakt deel uit van onze stad. Gelukkig blijkt uit de stadsmonitor dat een meerderheid van de Leuvenaars positief staat ten opzichte van andere culturen. Als stad voeren we al jaren actief een beleid rond dialoog, samenleven en bestrijden van racisme. Zo maakt Leuven onder andere deel uit van ECCAR, een Europese coalitie van steden tegen racisme.”

Lorin Parys, lijsttrekker van de N-VA in Leuven, spreekt van een walgelijke boodschap. “Hier is geen plaats voor in Leuven”, zegt de kandidaat-burgemeester op Twitter. “Wij staan voor een inclusief integratieverhaal waarin iedereen Leuvenaar kan zijn. En tenslotte wensen we meer spellingkennis van wie onze naam wil gebruiken voor dergelijke walgelijke boodschap.”