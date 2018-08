Politie schiet verdachte neer aan station van Amsterdam

De Nederlandse politie heeft vrijdagmiddag een man neergeschoten aan het station van Amsterdam. De onbekende had even voordien twee mensen met een mes verwond. Het treinverkeer ligt voorlopig stil.

De Nederlandse politie heeft in het station van Amsterdam een verdachte neergeschoten die betrokken was bij een steekincident. De vermoedelijke dader had twee mensen neergestoken.

Het is voorlopig niet geweten wat de aanleiding was en hoe de gewonden er aan toe zijn. Zowel de man die de messteken uitdeelde als de twee slachtoffers zijn onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht.

De westtunnel van het Centraal Station is ontruimd en de sporen 4 en 5 zijn buiten gebruik, zegt een woordvoerder van de NS. Het treinverkeer is ernstig verstoord.