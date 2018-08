Anderlecht en Genk loten haalbare groep in Europa League, Standard tegen recordwinnaar

Zowel Anderlecht als Racing Genk treffen een Turks topteam in de poules van de Europa League. Standard zit in de groep bij recordwinnaar Sevilla.

RSC Anderlecht neemt het in de poulefase van de Europa League in groep D op tegen het Turkse Fenerbahçe, het Kroatische Dinamo Zagreb en het Slovaakse Spartak Trnava. Dat is het resultaat van de loting van vrijdag in Monaco.

Standard Luik werd ingedeeld in groep J, waar het tegen het Spaanse Sevilla, het Russische Krasnodar en het Turkse Akhisar speelt. Racing Genk zit in groep I en treft het Turkse Besiktas, het Zweedse Malmö en het Noorse Sarpsborg.

De eerste speeldag van de groepsfase staat op donderdag 20 september op de planning. Op donderdag 13 december valt tijdens de zesde en laatste speeldag het doek over de groepsfase.

De volledige loting:

Groep A:

Leverkusen

Ludogorets

FC Zürich

Larnaca

Groep B:

Red Bull Salzburg

Celtic

RB Leipzig

Rosenborg

Groep C:

Zenit Sint-Petersburg

Kopenhagen

Bordeaux

Slavia Praag

Groep D:

ANDERLECHT

Fenerbahçe

Dinamo Zagreb

Spartak Trnava

Groep E:

Arsenal

Sporting

Qarabag

Vorskla

Groep F:

Olympiakos

Milan

Real Betis

Dudelange

Groep G:

Villarreal

Rapid Wenen

Spartak Moskou

Rangers

Groep H:

Lazio Roma

Marseille

Eintracht Frankfurt

Limassol

Groep I:

Besiktas

RACING GENK

Malmö

Sarpsborg

Groep J:

Sevilla

Krasnodar

STANDARD

Akhisar Belediyespor

Groep K:

Dinamo Kiev

Astana

Rennes

Jablonec

Groep L:

Chelsea

PAOK

BATE Borisov

Vidi