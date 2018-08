Vier Gentse zwembaden laten vanaf morgen boerkini en andere lichaamsbedekkende kledij toe

Gent - Vanaf 1 september mag je in het Gentse zwembad Van Eyck en drie andere stedelijke zwembaden het water in duiken met een boerkini of een ander lichaamsbedekkend zwempak. Dat maakt het Gentse stadsbestuur vrijdag bekend. In het grootste zwembad van Gent, Rozebroeken, blijft het voorlopig verboden.

"Vanaf 1 september 2018 zijn veiligheid en hygiëne de enige leidraad bij de beoordeling van wat wel en niet wordt toegestaan in de stedelijke zwembaden", klinkt het in een persbericht. "De zwembaden zijn toegankelijk met lichaamsbedekkende zwemkledij, zolang deze bestaat uit badstof en voldoende aansluitend."

Het gaat om de zwembaden Van Eyck, Strop, Rooigem en openluchtzwembad Neptunus. Die worden door Farys uitgebaat voor de Stad Gent.

Rechter

De beslissing van het Gentse stadsbestuur is een uitloper van een vonnis van een burgerlijke rechter in Gent begin deze zomer. Die oordeelde dat het verbod om in een boerkini te zwemmen discriminerend was en juridisch niet sluitend. De Stad Gent kondigde aan in beroep te gaan, maar niet omdat ze het niet eens is met de beslissing.

De stad vindt het niet kunnen dat de rechter enkel voor religieuze kledij een uitzondering vroeg in de zwembaden. "Het vonnis verwijst naar religie en levensbeschouwing als enige uitzondering op een algemene regel", klinkt het.

"In de praktijk zou de toepassing ervan betekenen dat het baliepersoneel zich moet vergewissen van de reden die een bezoeker heeft om lichaamsbedekkende zwemkledij te dragen. Enkel indien de reden religieus of levensbeschouwelijk van aard is, is het toegelaten."

Privacy

"Een uitvoering van het vonnis in die zin zou leiden tot een onaanvaardbare schending van de privacy van de zwembadbezoekers", zegt het Gentse stadsbestuur. "Bovendien roept het zo nieuwe discriminaties in het leven, bijvoorbeeld ten opzichte van transgenders of mensen met letsels die lichaamsbedekkende kledij wensen te dragen."

Daarom werd beslist om de regel meteen toe te passen, en breder dan voor enkel de boerkini. Ook lichaamsbedekkende wetsuits zijn vanaf nu bijvoorbeeld toegestaan. Boerkini's met loszittende stukken, zoals rokjes of stukken stof, kunnen niet.

Hygiëne en veiligheid

Het argument dat een boerkini of wetstui "niet hygiënisch" zou zijn, werd al afgewezen door de overheid zelf, bij monde van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, dat zich baseert op de Vlarem-wetgeving.

Zo klinkt het in het advies: "Een boerkini verschilt niet van andere specifiek op baden of zwemmen gerichte kledij". "Boerkini's verbieden louter omwwille van hygiënische reden is bijgevolg niet gepast."

Ook het argument dat ze een boerkini "niet veilig" zou zijn om in te zwemmen werd door het Agentschap Zorg en Gezondheid ontkracht. "Er zijn (...) tot op heden geen onveilige situaties gemeld die in relatie staan met het dragen van een boerkini".

Aan de ingang van de Gentse zwembaden zullen dit weekend affiches worden gehangen met pictogrammen die aangeven wat toegelaten is en wat niet. (lees verder onder de foto)

Niet in Rozebroeken

In zwembad Rozebroeken blijft de boerkini voorlopig verboden. Dat zwembad is gebouwd door de Stad Gent samen met een private partner, in een zogenaamde PPS-constructie, een privaat-publieke samenwerking. De Lago-groep baat het zwembad uit.

Daar klinkt het dat "de geldende voorschriften tot nader order blijven gelden". De boerkini wordt expliciet verboden in de voorschriften van het zwembad. "De Lago-groep heeft acht zwembaden in België. Om verwarring te vermijden en een uniforme politike te voeren, willen we dat gelijk stellen", zegt een woordvoerder.

"In de raad van bestuur van november van de Lago-groep wordt het zeker besproken. Maar een recreatiebad is een ander gegeven dan een sportbad. Met een boerkini schuif je niet goed op een waterglijbaan. Dat is een moeilijkheid."

Dit zijn de regels zoals geafficheerd in zwembad Rozebroeken.