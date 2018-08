Klopp laat zich uit over Mignolet: “Hij helpt zijn situatie niet vooruit”

Liverpool-trainer Jürgen Klopp heeft vandaag op een persconferentie bevestigd dat Simon Mignolet bij Liverpool blijft. Maar hij heeft onze landgenoot ook een veeg uit de pan gegeven omdat die na de vorige wedstrijd met de pers had gesproken.

Mignolet had verklaard dat hij niet begreep waarom Loris Karius werd verhuurd aan Besiktas en hij moest blijven. “Een keeper die vorig jaar de voorkeur op mij kreeg gaat weg, terwijl ik moet blijven”, zei de Limburger. Die woorden worden hem nu aangerekend door Klopp. “Simon helpt zijn situatie niet vooruit door over zijn situatie in de pers te praten”, zegt de Duitser. “Maar een drama wil ik er niet van maken. Als hij zich neerlegt bij nummer twee te zijn, herken ik hem niet meer.”

Mignolet genoot interesse van onder meer Napoli en Besiktas, maar moet blijven omdat Liverpool geen nieuwe tweede doelman meer kan halen. Hij lijkt dit seizoen veroordeeld tot een plaats in de schaduw van de nieuwe nummer één Alisson Becker.