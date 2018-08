Kinderen krijgen eindelijk smartphone van hun mama, maar dan krijgen ze plots wel heel expliciete berichten

De drie kinderen van een moeder uit de Amerikaanse staat North Dakota waren dolblij, toen ze een smartphone kregen. Tot ze schrokken van de berichtjes, die ze plots toegestuurd kregen. Vunzige mannen bestookten de telefoon immers met talloze expliciete boodschappen.

Eigenlijk wilde de Amerikaanse Julie haar kinderen helemaal geen telefoon geven, maar na veel vragen ging ze toch overstag. Ze besloot dat haar kindjes één toestel moesten delen. Maar zelfs dat zou mislopen, zo merkte mama Julie al snel.

“Eerst kregen we een aantal relatief onschuldige berichten. Misschien een ex-vriendje, van de vorige eigenaar van het nummer, dacht ik. We negeerden het”, aldus de Amerikaanse tegen NBC. Al snel ging het van kwaad naar erger. “Een man zei: ik ben 30, leef alleen, dit is mijn eerste keer. Ik wil gedomineerd worden.” Een ander: “Hoe duur ben je? Heb je foto’s?”

App-bombardement

Al snel besefte de moeder dat er iets grondig mis was. In het totaal kregen ze berichten van twintig (!) nummers. Hun moeder nam de telefoon al snel over. Toen zij in gesprek raakte met een van de mannen, bleek dat hij het telefoonnummer van een illegale sekssite had geplukt. Wat bleek? Het nummer was ooit van een prostituee geweest.

Julie wil het nummer wisselen, maar helpt eerst de politie mee in het onderzoek. Tot die tijd zullen de kinderen het toestel niet terugkrijgen. “Wat als mijn kinderen hadden geantwoord? En met mensen hadden afgesproken? Vreselijk om aan te denken”, besluit de moeder.