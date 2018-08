Spartak Trnava, de onbekende tegenstander van Anderlecht die ooit bijna een Europese finale speelde

Europees voetbal, het is en blijft een ontdekkingstocht. Zo lootte Anderlecht vanmiddag Spartak Trnava. Hebt u ook even de wenkbrauwen gefronst? Wij alvast wel. En dus willen we weten wie het is, dat Spartak Trnava.

Vooreerst het land, Slovakije. Hier uiteraard gekend van Peter Sagan, de man die in Vlaanderen even bekend is als in eigen land. Slovakije maakte vroeger deel uit van Tsjechoslovakije maar beide landen beslisten in 1991 om de scheiding aan te vragen. Bratislava is de hoofdstad. Niet zo ver van Bratislava vindt u Trnava, een stad van een kleine zeventigduizend inwoners, geprangd tussen Tsjechië, Oostenrijk en Hongarije. Daarmee bevinden we ons in West-Slovakije.

Trnava stond behoorlijk lang onder Hongaarse invloed en was eeuwenlang de kerkelijke hoofdstad van het koninkrijk Hongarije. De stad gold honderd jaar geleden als de meest geïndustrialiseerde stad van Tsjechoslovakije. Wie Tripadvisor gelooft, moet vaststellen dat de stad anno 2018 vooral kerken en kathedralen in de aanbieding heeft. Trnava is dan ook sinds 1978 de zetel van een aartsbisdom.

Johan Cruijff

De voetbalclub? Spartak Trnava heeft wel degelijk een geschiedenis. Gesticht in 1923 groeide het uit tot één van de meest gerenommeerde teams in Tsjechoslovakije met onder meer vijf landstitels. Maar ook Europees spraken de Slovaken een woordje mee. Meer zelfs, in 1969 is er de allerbeste Johan Cruyff nodig om Trnava uit de finale van Europacup 1 te houden. Jawel, Europacup 1, de Beker der Landskampioenen, of de Europese competitie die wij nu Champions League noemen.

Ajax gaat in Slovakije met twee-nul onderuit maar trekt de scheve situatie alsnog recht dankzij een 3-0-zege, met een goal van Cruijff. Trnava zal in zijn geschiedenis ook twee keer de kwartfinale van EC I bereiken, weliswaar allemaal eind jaren zestig, begin jaren zeventig van de vorige eeuw.

Wie denkt in een aftands stadion terecht te komen, vergist zich evenzeer. De City Arena, ook wel gekend als het Anton Maltinskystadion, is een moderne arena die plaats biedt aan achttienduizend toeschouwers. De renovatie vond plaats tussen 2013 en 2015. De Rode Duivels waren ooit te gast in de oude versie van het stadion. Karel Geraerts scoorde er in 2006 de gelijkmaker in een wedstrijd die eindigde op een gelijkspel (1-1). In de moderne versie maakte Ruud Vormer op 31 mei van dit jaar zijn debuut bij Oranje. Ook andere clubs maken van het stadion gebruik om er hun Europese wedstrijden af te werken.

Sporting Lokeren

De bekendste speler met een Belgische link is Karol Dobias. De middenvelder werd in Tsjechoslovakije twee keer uitgeroepen tot Speler van het Jaar en mocht in 1980 als beloning van de overheid zijn loopbaan in het ‘rijke’ Westen afsluiten. En zo kwam Dobias op 33-jarige leeftijd bij… Lokeren terecht. Daar speelde hij drie jaar en achtenzestig wedstrijden. Zijn carrière echt afsluiten deed hij bij Racing Gent.