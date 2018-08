Sevilla heeft het nodige respect voor Standard: “Een klassieke naam in Europa”

Standard Luik neemt het in de poulefase van de Europa League in groep J op tegen het Spaanse Sevilla, het Russische Krasnodar en het Turkse Akhisar. Sevilla won het toernooi tussen 2014 en 2016 driemaal op rij en is favoriet voor groepswinst, maar de Spaanse club wil niet te hoog van de toren blazen en onderschat de tegenstand niet. “We kennen het niveau van Standard, eensevilla klassieke naam in Europa”, klinkt het in Andalusië.

“We respecteren elke ploeg in onze poule”, reageerde sportdirecteur Joaquín Caparrós vrijdag op de loting. “Zij spelen in Europa en hebben maximale hoop. Maar wij zijn de koningen van de Europa League en zijn tevreden omdat we eens te meer geplaatst zijn. Door onze eigen verdiensten zijn we de favorieten en we zullen deze rol op ons nemen. Maar we kennen de moeilijkheden van de Turkse velden, het klimaat in Rusland en het niveau van Standard, dat in Europa een klassieke naam is.”

Standard en Sevilla speelden in de EL-jaargang van 2014-2015 nog tegen elkaar in de poules. Op Sclessin werd het 0-0, in Spanje verloren de Luikenaars met 3-1. Sevilla bereikte toen als tweede de volgende ronde, Standard was als laatste uitgeschakeld.