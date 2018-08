Politie van Zaventem patrouilleert met Tesla die 250 km/uur haalt

Zaventem - Van 0 tot 100 kilometer per uur in 4,5 seconden. Geen chauffeur ontsnapt nog aan de politie van Zaventem die als eerste korps in ons land Tesla’s inzet. “Opvallend? Ja, maar veilig en erg zuinig”, zegt de korpschef.

De zone zet al langer in op groene wagens en heeft zonnepanelen op het dak van het commissariaat liggen. Maar nu gaat men nog een stapje verder. Een volledige elektrische wagen, maar wel een met 500 pk onder de motorkap.

De Tesla Model S haalt vlotjes 250 kilometer per uur en is uitgerust zoals elk ander politievoertuig. Met politielogo, lichtbalk op het dak en sirene. Een tweede Tesla is zwart van kleur en zal als anoniem voertuig worden ingezet.

De grootste troef is, naast een zuinig in verbruik, dat het voertuig tot 250 km/uur haalt. Maar vooral ook dat het om een veilig voertuig is dat perfect de baan houdt.

“Wij wilden een volledige elektrische wagen en hebben, zoals dat hoort, een aanbesteding uitgeschreven nadat het gemeentebestuur een budget had vrijgemaakt. De Tesla kwam als beste model uit de bus. Volledig elektrisch en uiterst geschikt als interventievoertuig”, zegt korpschef Jean-Pierre Van Thienen.

Binnen het korps staat iedereen te springen om achter het stuur te kunnen kruipen. Toch zal niet iedereen er zomaar mee kunnen rijden. “Elke chauffeur moet eerst een cursus volgen bij een rijschool. We willen geen ongevallen. En ik zal het zeker ook niet pikken dat er onvoorzichtig met de wagens wordt gereden. Ik zal dat in de gaten houden, maar vertrouw op mijn mensen dat ze genoeg verantwoordelijkheid hebben”, zegt de korpschef.

Als de batterijen volledig opgeladen zijn, kunnen de nieuwe Tesla’s 400 kilometer rijden.

Kostprijs voor de twee auto’s is ongeveer 180.000 euro, volledig uitgerust.

“Ik weet dat sommige mensen zich misschien zullen afvragen of dat nodig is zulke dure voertuigen. Maar nog eens, wij willen ons wagenpark verder ‘vergroenen’ maar moeten tegelijk voertuigen hebben die geschikt zijn als interventievoertuig. En dan is de keuze nog beperkt op dit moment.”