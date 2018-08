Nieuwe rol en status overtuigde Trebel om bij te tekenen bij Anderlecht

Aanvoerder Adrien Trebel krijgt volop het vertrouwen op het middenveld bij RSC Anderlecht en dat leidde op 29 augustus tot een verlenging van zijn contract bij paars-wit tot 2023. “Ik voel me goed hier en de coach gaf me zin om te blijven”, vertelde Trebel vrijdag na afloop van de loting van de Europa League.

Als Trebel zou vertrekken, moest het voor een betere en belangrijkere club zijn. Maar ondanks verschillende voorstellen kwam dé aanbieding er niet. De motor van het paars-witte middenveld krijgt volop het vertrouwen.

“We zijn een nieuwe groep met veel spelers die zin hebben om bij te leren. Daarnaast was het ook belangrijk om hier te blijven vanwege de stabiliteit voor mijn familiale situatie”, verklaart Trebel. “Ik ben nu een beetje de oudste en dat heeft toch veel veranderd. Het is een rol die ik met plezier opneem en ik probeer zo veel mogelijk bij te dragen aan de groep. Maar het was ook belangrijk dat ik het vertrouwen voelde van de coach. Ik ben ook jong geweest en ze hebben me toen ook veel raad gegeven. Dat probeer ik nu ook te doen”, vertelt Trebel.

Zelf gaat de middenvelder er zichtbaar kalm mee om. “Ik ben vandaag volwassener en neem er meer afstand van. Het was dus een serene mercato voor mij. Als ik echt een financiële keuze had willen maken, had ik naar de golfstaten getrokken. Maar dat was geen optie”, benadrukt Trebel.

