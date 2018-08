Minister Jambon bespreekt situatie snelwegparkings met alle betrokken burgemeesters

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zal op de kortst mogelijke termijn alle burgemeesters van gemeenten uitnodigen die op hun grondgebied een snelwegparking hebben. Hij wil de problemen op de parkings in kaart brengen, maar ook tekst en uitleg geven bij de initiatieven van de federale overheid om de problemen met transmigranten op die parkings aan te pakken. Het kan voor vicepremier Jambon alvast niet de bedoeling zijn zomaar parkings te sluiten.

De problemen met transmigranten op parkings zijn niet nieuw. De transmigranten proberen er aan boord van vrachtwagens te kruipen om zo het Verenigd Koninkrijk te bereiken. De burgemeester van Jabbeke nam deze week de drastische beslissing om de snelwegparking in zijn gemeente ‘s nachts te sluiten, nadat er dinsdagnacht een schietincident plaatsvond. Ook de burgemeester van Dilbeek luidde intussen de alarmbel over de parking in Groot-Bijgaarden.

Minister Jambon, bevoegd voor de federale politie, is van plan de komende uren en dagen contact op te nemen met alle burgemeesters van gemeenten met snelwegparkings op hun grondgebied. Ook de kabinetten van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) en van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) worden bij die oefening betrokken. Jambon wil op die manier de situatie in kaart brengen, maar de burgemeesters ook wijzen op wat de federale overheid al doet rond de problematiek. Blijkbaar bestaat daarover nog onduidelijkheid, luidt het op zijn kabinet.

Zomaar parkings sluiten is voor de minister evenwel geen goede zaak. Zijn partijgenoot Weyts is dezelfde mening toegedaan. “Indien je de parking van Jabbeke gaat sluiten, is er tot aan de Franse grens geen mogelijkheid voor vrachtwagens om zich te parkeren. Het gevolg is dat ze misschien gaan parkeren langs de autosnelwegen of in dorpscentra, wat geen goede zaak is voor de verkeersveiligheid en bovendien een risico inhoudt op indringing van de vrachtwagens in de centra”, aldus de Vlaamse minister.

Hij wijst er ook op dat de parking van Jabbeke vanaf eind september sowieso ‘s nachts zou worden gesloten. Daarvoor is het wachten op het einde van de werken op de parking in Mannekensvere. Die wordt momenteel uitgerust voor langparkeren, met camera’s en hoge hekken. De parking in Jabbeke zou dan een parking worden voor kortparkeren.