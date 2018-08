PSG pakt uit met dé “WTF?”-transfer van de zomer: “We hadden back-up Cavani en kopbalsterke speler nodig”

Van Paris Saint-Germain verwacht je transfers als die van vorige zomer: Neymar en Kylian Mbappé. Deze zomer bleef de Franse kampioen rustig vanwege de Financial Fair Play. Maar dat dit resulteerde in de komst van Eric Maxim Choupo-Moting, dat had werkelijk niemand verwacht.

PSG haalde tot nu toe twee nieuwe spelers in huis. Gianluigi Buffon verliet verrassend Juventus voor Parijs en het Duitse talent Thilo Kehrer kwam over van Schalke 04. Maar daar komt op de laatste dag van de zomertransfermarkt alsnog verandering in, zo bevestigde coach Thomas Tuchel aan de media.

De Franse topclub haalt in één keer twee spelers in huis. Het gaat om Juan Bernat en Eric Maxim Choupo-Moting. “Ik ga niet liegen, we gaan deze spelers proberen binnen te halen. Ze ondergaan vrijdag normaal een medische keuring”, aldus Tuchel.

Bernat komt over van Bayern München, waar hij een linksback op overschot was na verschillende blessures. Hij zou 15 miljoen euro kosten aan PSG, dat ook interesse had in Atlético-verdediger Filipe Luis. De Madrileens tegenstander van Club Brugge in de Champions League wilde hem echter niet laten gaan. De 25-jarige Bernat speelde eerder voor Valencia, zijn jeugdclub.

Cavani

De verrassend naam hier is echter Eric Maxim Choupo-Moting. Wie? Die vraag zullen nogal wat PSG-supporters zich gesteld hebben. De 29-jarige polyvalente aanvaller speelde vorig seizoen bij Stoke City maar degradeerde met The Potters, voor wie hij vijf keer scoorde in dertig wedstrijden. De 45-voudige Kameroense international speelde in het verleden voor onder andere Schalke 04 en Hamburg, en zou financieel zwaar gewogen op het budget van Stoke.

Tuchel ziet Choupo-Moting als de ideale back-up voor Edinson Cavani. “We waren al een tijdje op zoek naar een doublure voor Cavani”, aldus de Duitser. “Eric was een opportuniteit. Hij is een speler van topkwaliteit en die wedstrijden kan doen kantelen als bankzitter. We wilden een sterke speler die de bal kan bijhouden en sterk is in de lucht.”

Bij de voetbalnerds van Squawka schoten ze bij die woorden meteen wakker en haalden ze enkele statistieken van Choupo-Moting boven. Of Tuchel die gezien heeft, is niet geweten...