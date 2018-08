‘ER’-actrice Vanessa Marquez (49) doodgeschoten door politie

De politie kreeg donderdagvoormiddag een melding over een vrouw die een hartaanval zou hebben gehad in de woning van Marquez. Toegesnelde agenten troffen de actrice aan. Ze liet weten invalide te zijn en aan een eetstoornis te lijden. Daarna zou de actrice de agenten bedreigd hebben met een realistisch ogend luchtdrukpistool, meldt de lokale krant South Pasedenan. Daarop openden de agenten het vuur.

Marquez werd zeker één keer geraakt, in haar bovenlijf. De hulpdiensten behandelden haar verwondingen aanvankelijk in haar woning. Vervolgens werd ze naar het ziekenhuis vervoerd. Daar overleed de vrouw.

Volgens de politie was het niet voor het eerst dat agenten naar de woning van Marquez moesten uitrukken vanwege een melding. Tijdens een persconferentie verklaarden de autoriteiten dat er donderdag een dokter bij de 49-jarige Marquez was. Hij zou haar hebben verzocht mee te werken met de agenten, maar dat mocht niet baten. “Ze verwondde zichzelf met het geweer en richtte het vervolgens op de agenten. Daarop werd het vuur geopend.”

ER en seksuele intimidatie

Marquez werd beroemd als verpleegster Wendy Goldman in de serie ‘ER’. Ze kwam vorig jaar nog in het nieuws toen ze melding maakte van vermeende seksuele intimidatie tijdens het filmen van de hitshow. Verder beweerde de actrice dat ‘ER’-collega George Clooney haar op een zwarte lijst zou hebben gezet, waardoor ze geen rollen meer kreeg aangeboden. “Vrouwen die niet meedoen met hun spelletjes, verliezen hun carrière. Ik ben er één van”, schreef ze op Twitter.

Vanessa Marquez was a good Twitter friend to me and graciously answered any dumb question that I had about "the biz". She will be missed very much. pic.twitter.com/H93sXjHn0j