Levenslang voor man die aanslag wilde plegen op Britse premier May: “Zeer gevaarlijk individu”

De jongeman die een moordaanslag plande op de conservatieve Britse premier Theresa May is vrijdag in Londen veroordeeld tot levenslang. Hij verdwijnt voor minstens 30 jaar achter de tralies. Volgens de rechter is de 21-jarige Naa’imur Zakariyah Rahman “een zeer gevaarlijk individu” en is het moeilijk om te voorspellen “wanneer, en of, hij zal deradicaliseren en geen gevaar meer zal inhouden voor de maatschappij”.

De uit Bangladesh stammende man wilde naar verluidt met een bomexplosie chaos uitlokken om zo toegang te krijgen tot de zwaar bewaakte regeringszetel Downing 10. Daar wilde hij dan May ombrengen. De jongeman liet zich voor zijn plannen inspireren door een oom die zich in Syrië had aangesloten bij IS en daar was omgekomen. Twee andere nonkels van de twintiger werden in augustus 2016 opgesloten in de gevangenis wegens de financiering van terreuractiviteiten.