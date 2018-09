Goed nieuws voor vader van zieke baby: “Conner is eindelijk in België”

Aalst - Hans Van Goethem (48) uit Aalst heeft eindelijk met zijn zoon voet op Belgische bodem gezet. Al maanden probeert hij zijn zwaar zieke zoon en Filipijse vrouw naar België te halen. Nu is zijn zoon eindelijk hier, zijn vrouw blijft voorlopig achter.

“Mijn vrouw is er echt het hart van in, maar ik had echt geen andere keus dan mijn zoon mee te nemen naar België”, vertelt Hans Van Goethem, die eerder al zijn verhaal deed in onze krant. Op 19 augustus vertrok hij naar de Filipijnen om er zijn vrouw Edna en zieke zoon Conner op te zoeken. Het vijf maanden oude jongetje werd in De Filipijnen geboren en lijdt aan een aangeboren aandoening waarbij de darm de ontlasting niet richting anus kan bewegen. “Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad maar negen dagen na mijn vertrek kon ik met Conner eindelijk voet op Belgische bodem zetten. Ik trok onmiddellijk met hem naar het OLV-Ziekenhuis in Aalst, maar daar stuurden ze me direct door naar het UZ in Gent omdat ze ons er beter zouden kunnen helpen.”

Conner weegt voorlopig te weinig om een operatie te ondergaan. Tot hij daar sterk genoeg voor is moet hij drie à vier keer per dag een spoeling ondergaan. Een vrij ingewikkelde procedure die de vader nu aanleert in het ziekenhuis. “Ach, was mijn vrouw maar hier. Zij kent de procedure. Nu moet ik een maand vrij nemen om voor hem te zorgen.”

Van Goethem is deze keer wel tevreden over de manier waarop de stadsdiensten hem geholpen hebben. Ze brachten snel de administratie in orde, waardoor ook de hospitalisatieverzekering uiteindelijk geen probleem meer vormde. “Normaal gezien kan Edna ten laatste op 23 september op een vliegtuig richting België stappen, maar ik hoop dat ze ons wat sneller kan vervoegen. Dat zou een pak van m'n hart zijn”, besluit Van Goethem.