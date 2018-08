Groot metroproject in Londen met een jaar uitgesteld

Het grote metroproject “Crossrail” in Londen zou dit jaar dan toch niet klaar zijn, zoals was gepland. De projectleiding maakte vrijdag bekend dat de opening van de Elizabeth-lijn, genoemd naar de Queen, pas voor de herfst van volgend jaar is. “We hebben al veel vooruitgang geboekt om dit ongelofelijke project te realiseren, maar we hebben meer tijd nodig om veiligheidstesten op het nieuwe spoor uit te voeren, “ verklaarde topman Simon Wright.

Met Crossrail wordt een nieuwe oost-west-verbinding in de Britse hoofdstad uitgebouwd. Die loopt van de luchthaven van Heathrow naar het zakendistrict.

Het project met een kostprijs van 15 miljard pond, is één van de duurste in de geschiedenis van het UK. Als de metrolijn klaar is, neemt de capaciteit van het openbaar vervoer in de Britse hoofdstad met tien procent toe. Per jaar zouden naar schatting 200 miljoen mensen van de Elizabeth-lijn gebruik gaan maken.