Geëmotioneerde Laura Lynn staat meteen op nummer één in albumtop

“Country” het nieuwe album van Laura Lynn was afgelopen week de meest verkochte cd in Vlaanderen. Laura Lynn verkocht beter dan onder meer Ariana Grande en Niels Destadsbader. “Ik ben zeer geëmotioneerd dat ik na tien jaar eindelijk weer eens op die hoogste plaats sta”, zegt Laura Lynn.

In de beginjaren had Laura Lynn een abonnement op de nummer één. Haar vier eerste cd’s stonden binnen de kortste keren helemaal bovenaan. Tot het plots stokte. De vijf volgende albums raakten niet meer tot op de toppositie.

Vandaag is de nieuwe Ultratop verschenen - de officiële hitijst op basis van verkoop, airplay en streaming. “Country” van Laura Lynn voert de albumlijst meteen aan. “Na tien jaar eindelijk nog eens die koppositie. En wel meteen. Dat is verrassend. Maar het moet tegenwoordig snel gebeuren. Vroeger kon je nieuwe de na een paar weken toch nog helemaal bovenaan geraken. Tegenwoordig moet het in de eerste weken gebeuren”, zegt Laura Lynn.

“Voorafgaand aan het album waren er al twee singles die het goed hadden gedaan. Dat gaf hoop. Maar dat ik nu meteen op nummer 1 sta, bevestig helemaal mijn keuze om het countrypad op te gaan. Dit genre is een goede match met mijn stem. Al val ik de schlagers zeker niet af.”

Regi ook weer op één

Bij de singles staat Regi met het liedje over zijn dochter “Ellie” nu al voor de zesde opeenvolgende week op nummer één. Nooit deed hij beter, zelfs niet met Milk Inc. Afwachten hoe lang hij George Ezra (“Shotgun”) en Dynoro & Gigi D’Agostino (“In My Mind”) kan afhouden.