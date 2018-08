José Mourinho gaat weer los tegen journalisten: "Ik ben een van de beste trainers ter wereld!"

Het is voorlopig niet het seizoen van José Mourinho. Manchester United is slecht begonnen aan de competitie en de Portugees heeft het al weken aan de stok met de media. Dat was vrijdag niet anders op zijn persconferentie naar aanleiding van de wedstrijd van zondag tegen Burnley.

"Ik ben de trainer van een van de grootste clubs ter wereld", aldus Mourinho. "Maar ik ben ook een van de beste trainers ter wereld. Ik herhaal: ik heb acht titels gewonnen. Ik ben de enige trainer die titels gewonnen heeft in Italië, Spanje en Engeland. Geen kleine titels, geen kleine landen, acht échte titels. Mijn tweede plaats van vorig seizoen is één van mijn grootste prestaties."

Mourinho kreeg dan de vraag of hij nog steeds een toptrainer zal zijn als hij geen titel wint met Man United. "Heb je die vraag ook gesteld aan de trainer van de nummer drie van vorig seizoen? (Mauricio Pochettino, red.) De nummer vier? (Jurgen Klopp, red.) De nummer vijf? (Antonio Conte, red.)"

"Ja, ik heb Klopp gevraagd of hij de titel moet winnen om een toptrainer genoemd te worden", antwoordt de journalist in kwestie. "Ja, want hij heeft nog nooit een internationale prijs gewonnen", aldus Mourinho. "Ik had vorig seizoen succes en dat willen jullie niet toegeven. Ik analyseer liever mezelf. En twee jaar geleden wonnen we de Europa League. We zijn dus het laatste Engelse team dat een Europese prijs heeft gewonnen."

Nadien ging Mourinho zelfs even de filosofische toer op. Letterlijk. "Heb je ooit al eens iets gelezen van een filosoof, zoals Hegel? Hij zegt dat de waarheid in het geheel zit. In het geheel vind je de waarheid", aldus 'The Special One'.