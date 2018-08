Extreem geval van pesten in Australië: kinderen hangen meisje (11) met springtouw op aan boom

De politie van de Australische stad Perth voert momenteel een onderzoek naar een zeer extreem geval van pesten. In een lokale lagere school had een groepje kinderen een elfjarig meisje met een springtouw rond haar nek opgehangen aan een boom.

Volgens moeder Belinda Yoon kon haar dochter Amber (11) amper nog met haar tenen de grond raken. Ademen lukte niet meer. Als een leerkracht niet in allerijl toegesneld was om haar los te maken, had het meisje dood kunnen zijn.

Naar verluidt heeft de directie van de Queen of Apostles Catholic School inmiddels verklaringen over het incident afgelegd bij de politie. Ook alle andere betrokken partijen zullen ondervraagd worden.

“Amber wordt al langer gepest, waardoor ze angstaanvallen heeft”, getuigt moeder Belinda. “Ze heeft een zeldzame aangeboren hartaandoening en het pestgedrag loopt nu echt uit de hand. Ik hoop dat andere kinderen zulke angstaanjagende situaties nooit hoeven mee te maken.”

Voorlopig zijn er nog geen officiële klachten ingediend. Het onderzoek loopt nog.